Frank Wardenberg sammelt IT-Spenden für Kinder und Jugendliche. (Privat)

Der Bremer Frank Wardenberg mag die Kommunikationstechnik. Er ist an vielen Orten in der Welt gewesen und engagiert sich an mehreren Stellen ehrenamtlich im sozialen Bereich. Seit fünf Jahren ist er auch bei dem Hilfsprojekt Labdoo aktiv und setzt sich dafür ein, dass an vielen Orten in der Welt Schulen mit Laptops ausgestattet sind, sodass Kinder bessere Bildungschancen haben.

Besonders freut den Hastedter, dass inzwischen auch eine Bremer Schule unterstützt werden konnte. Denn 17 Laptops gingen laut Wardenberg als Spende an die „Börde“, ein Schulzentrum mit Klassen der Sekundarstufe II in Bremen-Nord, für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund.

„Ich nehme seit 2015 persönlich in Bremen Spenden entgegen und habe aktuell rund 285 Rechner angenommen und weitergereicht“, berichtet Frank Wardenberg. Die eigenen Kinder hätten ihn, so sagt er, darauf gebracht. „Es gab eine Reihe gut erhaltener Geräte in meiner Familie, aber meine Kinder wollten Neues“, erzählt der Hastedter. „Ich fand es schade und wenig nachhaltig, dass die Laptops nicht mehr genutzt werden sollten“, erinnert er sich an den Start seines ehrenamtlichen Einsatzes für die Organisation Labdoo, die in Kalifornien gegründet wurde und einen Ableger in Deutschland hat.

Das gemeinnützige Hilfsprojekt unterstützt nach eigenen Angaben fast 600 000 Schüler und Flüchtling in 1900 Schulen, Waisenhäusern sowie Kinder-, Jugend- und Flüchtlingsprojekte im In- und Ausland kostenlos mit IT-Spenden wie Laptops, E-Book-Reader, Tablet-PCs und anderen Geräten, um ihnen Zugang zu IT, Bildung, Sprachkursen und Teilhabe an der digitalen Gesellschaft zu ermöglichen. Denn deutsche Haushalte „horten“ laut Labdoo etwa 22 Millionen ausrangierte Computer, hinzukommen ausgemusterte Computer in Unternehmen.

In dieser Krise verhilft die Organisation benachteiligten Schülerinnen und Schülern zu digitalen Endgeräten, damit diese am Distanzlernen in Coronazeiten teilhaben können. Die gespendeten Geräte werden aufgearbeitet, alle Daten sicher gelöscht (dreifaches Überschreiben der Festplatte) und mit Linux wieder fit gemacht. Dazu gehören laut Labdoo auch kindgerechte Lernsoftware und -inhalte. Alles in Landessprache.

Als sich Frank Wardenberg nach Jahren im Management großer Unternehmen vor drei Jahren beruflich selbstständig machte und mit seinem Partner Holger Asche die Firma Ajimba African Tours gründete, fügten sich berufliche und private Kontakte zusammen. Der 53-jährige Hastedter hat viele berufliche Kontakte ins Ausland.

So hat Frank Wardenberg inzwischen weitere Mitstreiter mit ähnlichen Erfahrungen und Ansprüchen gefunden, die ausrangierte, aber noch funktionsfähige IT-Geräte einer sinnvollen Weiternutzung zuführen wollen. Seit fünf Jahren sammeln er und seine Mitstreiter Geld und Geräte im privaten oder geschäftlichen Umfeld, bei Bekannten oder Kollegen für Labdoo. Auch als Flug- und Transportpaten sind Unterstützer weiter gefragt.

Der Bremer Familienvater verbindet gern Menschen in der Welt miteinander. Für ihn sei jeder Mensch einzigartig, sagt Frank Wardenberg. Eines seiner Kinder hat eine Beeinträchtigung, daher prägt das Thema „anders sein“ den Bremer, der zum Aufsichtsrat des Martinsclub gehört, auch im Privatleben.

Weitere Informationen

Wer mehr über das gemeinnützige Hilfsprojekt Labdoo wissen möchte, findet weitere Informationen unter www.labdoo.org im Internet. Wer Frank Wardenberg mit IT-Spenden unterstützen möchten, erreicht ihn per E-Mail an Bremen-hub@labdoo.org. Eine Spendenannahme kann durch Ajimba African Tours GmbH in Findorff organisiert werden. Dafür muss eine E-Mail an info@ajimba.com gesendet werden.