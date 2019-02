In der Bürgerschaft liegt ein Kondolenzbuch aus. (Christina Kuhaupt)

Gegen 12.30 Uhr kam die Nachricht. Christian Weber ist nach langer Krankheit im Alter von 72 Jahren verstorben. Seine schwere Erkrankung war bekannt, trotzdem kam die Mitteilung über seinen Tod überraschend. Die Bürgerschaft teilte mit, dass bis zum Staatsakt auf Halbmast geflaggt wird, außerdem wird ab dem Nachmittag ein Kondolenzbuch ausliegen, in dem man sich auch online eintragen kann.

Würdigung über Parteigrenzen hinweg

Weber war mehr als 28 Jahre SPD-Abgeordneter in der Bürgerschaft, 20 Jahre davon als Präsident. "Bremen hat einen leidenschaftlichen Vollblut-Politiker verloren", erklären die beiden Vizepräsidenten Sülmez Dogan (Grüne) und Frank Imhoff (CDU). "Christian Weber hat sich mit ganzem Herzen für die Menschen in Bremen und Bremerhaven eingesetzt. Er hatte immer ein offenes Ohr für alle. Und ihm war alles wichtig, was für Bremen gut war – und das über alle Parteigrenzen hinweg. Vehement hat er für den Parlamentarismus und gegen sinkende Wahlbeteiligung gekämpft."

Die Bremer Parteien würdigen den verstorbenen Bürgerschaftspräsidenten Christian Weber als überzeugten Demokraten. (Frank Thomas Koch)

Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) zeigte sich bestürzt über den Tod Webers: "Wir verlieren einen aufrechten und großen Demokraten, einen leidenschaftlichen Parlamentarier und überzeugten Sozialdemokraten. Ich bin sehr traurig", sagte er in einer Senatsmitteilung. "Als Präsident der Bremischen Bürgerschaft hat Christian Weber sein Amt immer mit großer Leidenschaft und ebenso großem Engagement ausgefüllt. Er war stets davon angetrieben, den Parlamentarismus zu stärken, den Bürgerinnen und Bürgern mehr Einfluss auf den politischen Willensbildungsprozess zu ermöglichen und der Politik dadurch mehr Glaubwürdigkeit zu verschaffen", heißt es weiter.

Für Sielings Partei teilte der Fraktionsvorsitzende, Björn Tschöpe, mit: "Die Nachricht, dass Christian Weber heute verstorben ist, hat mich und die übrigen Mitglieder der SPD-Fraktion sehr betroffen gemacht." Mit Weber verliere man nicht nur den Bürgerschaftspräsidenten und ein geschätztes Mitglied der SPD-Fraktion. "Unser Bundesland verliert mit ihm einen großen Demokraten, einen glühenden Verfechter des Parlamentarismus und jemanden, der sich in seinem politischen Leben immer dafür eingesetzt hat, die Interessen der Menschen, die für ihn Mittelpunkt aller Politik waren, im Auge zu behalten", so Tschöpe weiter. Sascha Aulepp, Landeschefin der Partei, würdigte Weber als "großen Kämpfer für die Demokratie". Der Zusammenhalt im Land und die internationale Zusammenarbeit seien ihm Herzensangelegenheiten, aus Solidarität und Nächstenliebe.

Auch die Fraktion der Bremer FDP twitterte und sprach Webers Angehörigen ihr Beileid aus. Die Vorsitzenden der Fraktion der Partei, Lencke Steiner, würdigte Weber als einen "ehrenwerten und großen Bremer Politiker". Er habe die Bremische Bürgerschaft und ihr Bild in der Öffentlichkeit geprägt und sich stets für Demokratie stark gemacht. "Er wird eine große Lücke hinterlassen", so Steiner weiter.

Auch Thomas Röwekamp, Vorsitzender der CDU-Bürgerschaftsfraktion, und der Landesvorsitzende Jörg Kastendiek würdigten Weber in einer gemeinsamen Erklärung. "Mit Christian Weber verliert die Bremische Bürgerschaft einen zutiefst überzeugten Demokraten und beispielgebenden Parlamentarier und einen ebenso beliebten wie profilierten Politiker. Christian Weber war 20 Jahre, mithin während sechs Legislaturperioden, Präsident der Bremischen Bürgerschaft und 28 Jahre Abgeordneter. Mehrere Generationen von Abgeordneten haben ihn erlebt und gekannt."

Der Grünen-Abgeordnete Mustafa Kemal Öztürk twitterte: "Ich bin sehr traurig. Das ist ein großer Verlust für uns. Unser Parlamentspräsident und Kollege wird mir fehlen." Alexandra Werwath, Landesvorsitzende der Grünen, zeigte sich bestürzt über Webers Tod. "Als ich ihn vor über zehn Jahren kennenlernen durfte, begeisterte er mich mit einem flammenden Plädoyer für die parlamentarische Demokratie", sagte sie.

Linken-Vorsitzende Kristina Voigt würdigte über Twitter den Einsatz Webers: "Ich habe ihn als engagierten Kämpfer für Demokratie sehr schätzen gelernt." In einer Mitteilung der Partei würdigte Vogt den Verstorbenen als "einen aufrechten Streiter für die Demokratie". Christian Weber machte die Bremische Bürgerschaft zu einem offenen Ort für die Bremerinnen und Bremer und scheute als überzeugter Parlamentarier keinen Konflikt mit dem Senat, so Vogt weiter.

Auch Jan Timke, Gruppevorsitzender der Bürger in Wut, äußerte sich zum Tod Webers. „Wir haben Christian Weber in unserer parlamentarischen Arbeit als einen geradlinigen Menschen kennengelernt, der den Mut hatte, seine politischen Ansichten auch dann zu vertreten, wenn er damit in Widerspruch zu den Positionen seiner eigenen Partei geriet", sagte er. Außerdem würdigte er, dass Weber sein Amt Als Präsident der Bürgerschaft stets fair und korrekt ausgeübt habe. Der AfD-Abgeordnete Alexander Tassis bezeichnete Weber in einem Facebook-Post als "noblen und gerechten Geist."

Der Landesdiakoniepastor Manfred Meyer sprach Webers Familie ebenfalls sein Mitgefühl aus. "Christian Weber war ein äußerst engagierter Politiker, ein großer Befürworter der europäischen Idee, ein Menschenfreund und ein bewusster Christ", sagte Meyer. Der Schriftführer der evangelischen Kirche, Renke Brahms, erklärte: "Mit Christian Weber verliert Bremen einen hochverdienten Politiker und einen Parlamentspräsident, der sich um die Demokratie im Bundesland verdient gemacht hat. Als Bremische Evangelische Kirche verlieren wir zudem ein engagiertes Mitglied der Hastedter Auferstehungsgemeinde."