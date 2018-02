„Als alles vorbei war, ist er wieder der alte, nette Mann geworden, der er vorher war.“ (dpa)

Die Tochter war froh, heilfroh, als ihr Vater versorgt war. Mit seinen 93 Jahren und nur noch zehn Prozent Sehkraft schaffte er es zwar weiterhin, zu Hause zu leben und auf kein Heim angewiesen zu sein. Er brauchte aber Hilfe, das war klar. Es kamen ein Pflegedienst und eine Putzfrau, der Vater sollte aber auch Gesellschaft haben und jemanden, der für ihn einkaufte, kochte und wusch. „Mir ist dann von einer Fußpflegerin eine Frau empfohlen worden“, erzählt Magdalena Fritsche (Name von der Redaktion geändert). Diese Frau sollte ihr Erlebnisse bescheren, die sie sich vorher nicht ausmalen konnte.

Der Vater wurde ein anderer, er wandte sich von der Familie ab und ließ über sich, seinen Besitz und sein Geld verfügen. Die totale Vereinnahmung. „Er war ihr hörig“, sagt die Tochter. Ein Albtraum für sie und ihre beiden Geschwister, der noch nicht lange vorbei ist und ein juristisches Nachspiel haben soll, wenn es nach der Familie geht. Sie hat Strafanzeige gestellt.

"Die Frau konnte mir nicht in die Augen gucken"

Fritsche, 73 Jahre alt, ist eine patente Person, die sich so schnell nichts vormachen lässt. Sie war selbstständige Kauffrau, hatte viel mit Menschen zu tun, kannte sich aus. Doch in diesem Fall ließ sie sich täuschen und ging ihrem ersten Gefühl nicht nach: „Die Frau konnte mir nicht in die Augen gucken“, erinnert sie sich.

Das gefiel ihr nicht, aber dann war da eben auch die Hoffnung, einen Menschen für den Vater gefunden zu haben, der ihm möglicherweise gut tut. „Ich bin ja nicht mehr die Fitteste, meine Hilfe ist begrenzt.“ Die Frau stellte sich als angehende Altenpflegerin vor, sie machte eine Umschulung und hatte Zeit nebenher.

„Der Eindruck war ordentlich, und es stimmte auch alles“, weiß die Tochter. Reingefallen ist sie trotzdem, wenn die Vorwürfe richtig sind. Die Frau wurde als Minijobberin eingestellt. Das war vor knapp zwei Jahren. Die Familie wähnte den Vater in besten Händen, kümmerte sich aber auch selbst. „Irgendwann merkte ich, dass das nicht mehr gewollt war. Wenn ich meinen Besuch ankündigte, hieß es oft, dass es gerade nicht passt.“

Eine ratlose Familie

Sie sollte für den Vater auch nichts mehr auf der Bank erledigen. Die Kontoauszüge wollte er selbst holen. Der alte Mann lebt in einer Eigentumswohnung, er bezieht eine hohe Rente und besitzt eine weitere Immobilie. Einmal sei sie bei der Bank von einer Kassiererin angesprochen worden.

Ob sie nicht wisse, dass ihr Vater mehrmals in der Woche mit einer weiblichen Begleitung komme, um Geld abzuheben. Die Tochter sprach ihn darauf an: „Er flippte aus, wollte nichts davon wissen, ich sollte ihn in Ruhe lassen.“ Ein Schock, als sie mit seiner Kontokarte doch mal wieder Auszüge holen ging: „Ich dachte, mich trifft der Schlag – 20.000 Euro, alles weg.“

Der Vater reagierte störrisch, er wolle das so, beschied er der Tochter: „Gaby soll alles kriegen.“ Gaby, seine Tagesbegleitung, wie sie im Arbeitsvertrag bezeichnet wurde. Die Familie war ratlos. Was tun? Doch es kam noch schlimmer. Der Vater wurde seinen Kindern gegenüber zusehends aggressiv.

Ein Medikament zur sexuellen Stimulation

Er hat neben der Tochter, die in dieser Geschichte Magdalena Fritsche heißt, einen Sohn, der als Rechtsanwalt in Berlin lebt und die Strafanzeige verfasst hat, außerdem eine weitere Tochter, die in der Schweiz zu Hause ist. Diese Tochter war es, die im Haus ihres Vaters eines Tages eine Entdeckung machte: ein Medikament, um sich sexuell zu stimulieren.

Es enthält Alkohol, Gift für jemanden, der wie der alte Mann herzkrank ist. Für die Familie stand jetzt fest, woher das innige Verhältnis des Vaters zu seiner Betreuerin kam. Damit konfrontiert, wehrte die Frau nur ab: „Die ließ sich auf keinerlei Gespräch ein“, schildert Magdalena Fritsche.

Die Kinder hatten eine Generalvollmacht ihres Vaters und damit Zugriff auf sein Vermögen. Im Oktober vergangenen Jahres, acht Tage vor dem 95. Geburtstag des Mannes, änderte sich das schlagartig. Die Vollmacht erlosch und wurde durch eine neue ersetzt. Eine Rechtsanwältin und ein Notar halfen dabei. Als Bevollmächtigte eingetragen war jetzt die Betreuerin. Der ganz große Coup, doch er hielt nicht lange, einen Monat später wurde die Vollmacht von einem anderen Notar widerrufen. Der Vater war wieder zu Sinnen gekommen.

Viel Geld ist weg

Sie gehen jetzt gegen die Betreuerin vor. Aus Sicht der Familie hat sie den alten Mann sexuell gefügig gemacht und ihn psychisch unter Druck gesetzt. „Die Kinder stecken Dich ins Heim“, soll sie ihm gesagt haben. So hat er es seiner Tochter berichtet. Viel Geld ist jetzt weg, ein fünfstelliger Betrag. Keine Spur auch von wichtigen Dokumenten, es fehlen nach Angaben der Kinder der beurkundete Erbvertrag und der Mietvertrag für die Wohnung, die der Vater besitzt und die er vermietet.

Magdalena Fritsche ist trotz dieser Verluste erleichtert. Weiterer Schaden kann zunächst nicht mehr entstehen. Vor allem aber haben sie und ihre Geschwister ihren Vater wieder: „Als alles vorbei war, ist er wieder der alte, nette Mann geworden, der er vorher war.“