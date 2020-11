Der AfD-Vorsitzende Peter Beck (l.) und Schatzmeister Mertcan Karakaya betreten den Gerichtssaal. Sie prozessieren gegen 20 Mitglieder der Partei. (Frank Thomas Koch)

Wenn es noch eines Beweises für den erbärmlichen Zustand des AfD-Landesverbandes bedurfte – vor der 7. Zivilkammer des Landgerichts wurde er am Donnerstag erbracht. Die Partei ist tiefer denn je gespalten, nach wie vor kämpfen zwei Lager um die Vormachtstellung innerhalb des Landesverbandes. Und das mit allen Mitteln.

Was sich in Bremen unter dem Dach der AfD tummelt

Verbal waren sie ja noch nie zimperlich, üble gegenseitige Beschimpfungen und Verleumdungen gehören in dieser Partei seit Jahren zum schlechten Ton. Dass dabei nun beide Seiten im jeweils anderen Lager Rechtsextremisten ausmachen, entbehrt nicht einer gewissen Komik. Andererseits: Angesichts dessen, was sich in Bremen so alles unter dem Dach der AfD tummelt, kann man da natürlich schon mal den Überblick verlieren.

Auffallend ist, dass es am Ende auch bei diesem Rechtsstreit wieder um Geld geht. Ohne diese Komponente geht es offenbar nicht. Und die Politik, für die die Partei doch eigentlich ins Parlament gewählt wurde? Bleibt dabei komplett auf der Strecke. Aber auch das ist ja nicht neu bei der Bremer AfD.