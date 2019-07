17 Uhr geht's los

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Erdüberlastungstag: Trauermarsch durch die Bremer Innenstadt

Lisa-Maria Röhling

Weltweit findet an diesem Montag der Erdüberlastungstag statt. Auch in Bremen gibt es dazu Aktionen. Am späten Nachmittag wird in der Innenstadt ein Trauermarsch abgehalten.