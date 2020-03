Chatarina Berg, Isis Kazmierczak und Lina Goralczyk (von links) sind Preisträgerinnen bei „Jugend musiziert“. (Frank Thomas Koch)

Zwei Stücke Klassik, ein Stück Barock und ein Stück Postmoderne: Mit dieser Auswahl haben die Querflötenspielerinnen Catharina Berg, Isis Kazmierczak und Lina Goralczyk die Jury des Landeswettbewerbs „Jugend musiziert“ in der Kategorie „Holzbläser-Ensemble, Altersgruppe V“ überzeugt und können sich nun auf die Teilnahme am Bundeswettbewerb Ende Mai in Freiburg freuen.

Zuvor aber haben noch Bremerinnen und Bremer die Gelegenheit, das Trio und dessen Interpretationen mit Werken von Johann Joachim Quantz, Ludwig van Beethoven, Caspar Kummer und Jacques Castérède zu erleben – diesen Mittwoch, 20 Uhr, im Bremer Sendesaal.

„Das war sehr aufregend, schließlich hätte man ja doch etwas falsch spielen können“, sagt Lina Goralczyk über den Landeswettbewerb, der vergangenen Sonnabend in der Musikschule Bremen in Walle ausgetragen wurde. Bereits im Sommer vergangenen Jahres haben sich die drei 16-Jährigen entschieden, beim Landeswettbewerb mitzumachen. Seitdem haben sie regelmäßig zweimal in der Woche geprobt, um die Jury von ihren Spielkünsten zu überzeugen.

Das erste Mal haben die drei Musikerinnen jedoch nicht am Landeswettbewerb teilgenommen: Bereits vor fünf Jahren habe sie ihr gemeinsamer Querflötenlehrer gefragt, ob sie bei „Jugend musiziert“ mitmachen möchten, erzählt Isis Kazmierczak, „und dann haben wir das auch gemacht.“ Auch da haben sie bereits den ersten Platz belegt: „Da waren wir aber erst in der Altersgruppe 2, weiter kommt man erst in der Altersgruppe 3. Wir durften dann aber im Sendesaal spielen und haben einen Gutschein über 200 Euro bekommen.“ Und vor drei Jahren traten sie dann noch mal als Quartett auf, damals gewannen sie den Regionalwettbewerb und belegten beim Landeswettbewerb den zweiten Platz.

Catharina Berg war bereits sechs Mal bei „Jugend musiziert“, auch als Solistin, und in diesem Jahr also als Teil eines Ensembles. „Es gibt immer Kategorien und im diesem Jahr war ,Ensemble‘ dran“, sagt Lina Goralczyk. Wobei das Spielen als Trio angenehmer sei als das Spielen als Solistin, sagt sie, „die Gemeinschaft und auch das Üben an sich machen mehr Spaß. Und es gibt Sicherheit, wenn man nicht alleine auf der Bühne steht.“

Es werde für den Wettbewerb empfohlen, dass verschiedene Epochen im Repertoire enthalten sind, erzählt Lina Goralzcyk, um verschiedene Stimmungen zu erzeugen. Langsame Stücke seien dabei übrigens schwerer zu spielen als schnelle Stücke, denn dann gehe es auch darum, die Emotionen gut rüberzubringen. 15 bis 20 Minuten hätten sie Zeit gehabt, zu spielen, wobei mindestens 15 Minuten Pflicht sind. „ Nach dem Spielen schaut man sich dann die anderen Musikerinnen und Musiker an. Eineinhalb Stunden nach unserem Auftritt gab es dann ein Bewertungsgespräch“, sagt Catharina Berg. Die Jury habe sie dann darüber unterrichtet, was sie an dem Spiel des Trios gut fand und wo sie noch Verbesserungsmöglichkeiten gesehen hat. Abends seien dann die Ergebnisse verkündet worden.

Alle drei haben übrigens mit der Blockflöte begonnen, bevor sie sich der Querflöte zugewandt haben. Wobei die Querflöte tatsächlich ebenfalls der Familie der Holzblasinstrumente entstammt, obwohl sie vollständig aus Metall besteht, da sie in früheren Zeiten noch aus Holz gebaut wurde. Catharina Berg hat sich dann im Alter von sechs Jahren entschieden, zum metallenen Holzblasinstrument zu wechseln und inzwischen spielt sie auch in zwei Orchestern: Dem Jugendsinfonieorchester der Musikschule Bremen sowie dem Schulorchester des Ökumenischen Gymnasiums. Dort geht sie zur Schule, ebenso wie Isis Kazmierczak, die mit sieben Jahren zur Querflöte kam und ebenfalls im Schulorchester spielt. Lina Goralczyk besucht die Oberschule an der Ronzelenstraße, auch sie spielt im Jugendsinfonieorchester.

Doch was macht die Querflöte eigentlich zu einem schönen Instrument? „Die Querflöte ist gut, wenn man mal schlecht drauf ist“, sagt Isis Kazmierczak, „denn wenn man die Querflöte spielt, geht es einem wieder besser.“ Das liege auch am Klang, fügt Lina Goralczyk hinzu, denn man könne sowohl hart spielen, „zum Beispiel, wenn man wütend ist“, als eben auch weich. „Die Querflöte hat viele Facetten, sagt sie und Catharina Berg fügt hinzu: „Man kann die ganze Energie in die Querflöte legen und Vollgas geben, dann ist man anschließend die Aggressionen los.“ Und noch einen Vorteil kann sie benennen: „Im Gegensatz zur Blockflöte kann man sich bei der Querflöte gut zur Musik bewegen.“

Weitere Informationen

Das Preisträgerkonzert des Landeswettbewerbs „Jugend musiziert“ mit anschließender Preisverleihung für alle Teilnehmenden wird diesen Mittwoch um 20 Uhr im Sendesaal Bremen, Bürgermeister-Spitta-Allee 45, zu sehen und zu hören sein. Der Eintritt ist frei.