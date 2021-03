Bremen testet regelmäßig einzelne Kitas und Schulen durch. (Oliver Berg / dpa)

Weiterhin laufen regelmäßig sogenannte Radartestungen, bei denen die Stadt an bestimmten Kitas und Schulen in Bremen allen Beschäftigten und Kindern einen Corona-Test anbietet. Zuletzt wurde an zwei Oberschulen und einem Gymnasium getestet sowie an zwei Kitas. Die Bildungsbehörde nennt die Ergebnisse: Demnach wurden am Kippenberg-Gymnasium 603 Personen getestet, bei einem Schüler war der Test positiv. An der Oberschule Koblenzer Straße war niemand der 250 Getesteten infiziert. An der Oberschule Roland zu Bremen gab es 166 Getestete, zwei Schüler waren infiziert. In der Kita der Immanuel-Gemeinde wurden 75 Menschen getestet, niemand war positiv. Ebenfalls keine Infektionen gab es nach 32 Tests in der Awo-Kita Büropark.

Die Tests werden fortgesetzt – in dieser Woche an zwei Oberschulen, einer Grundschule und einer Kita. Beschäftigte in Kitas und Schulen der Stadt Bremen können sich zudem laut Behörde anlass- und symptombezogen testen lassen, zudem vorsorglich im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ). Laut Gesundheitsamt waren zuletzt in Bremens 435 Kitas 19 Beschäftigte und vier Kinder akut infiziert. In den 181 Schulen der Stadt sind derzeit 23 Kinder und sieben Lehrkräfte positiv getestet. Erfasst werden mehr als 73.800 Schülerinnen und Schüler.