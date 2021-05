Die Linie 5 verbindet den Bürgerpark und das Kaffeequartier der Überseestadt. Für den Bereich bis zur Hafenkante wird die beste Verbindung noch gesucht. (Roland Scheitz)

Dass eine Straßenbahn in der Überseestadt sinnvoll wäre, ist für viele unstrittig. Wo sie am besten lang fährt zwischen Hansator und Hafenkante, wird seit mehr als einem Jahr geprüft. Mit Ergebnissen der Machbarkeitsstudie rechnet Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) vor dem Beginn der politischen Sommerpause im Juli, wie sie in der Stadtbürgerschaft auf Nachfrage der CDU antwortete. Der Abgeordnete Heiko Strohmann hatte gefragt, warum sich die im Februar 2020 in Auftrag gegebene Untersuchung verzögere – Ergebnisse sollten bereits vorliegen. Im Lauf der Studie seien zusätzliche Prüfungen nötig geworden, was den Zeitplan nach hinten verschob. „Es ist geplant, die Machbarkeitsstudie zur Jahres­mitte abgeschlossen zu haben“, sagte Schaefer.

Inhaltlich werden sechs Streckenvarianten geprüft, die aus mehr als 100 Vorschlägen der insgesamt drei Beteiligungsrunden (Verwaltung, Akteure der Überseestadt, Bürger) entstanden waren. „Dieses gründliche Verfahren ist für ein zügiges Planfeststellungsverfahren erforderlich“, sagte Schaefer. Gesucht wird eine für möglichst viele Anwohner und Arbeitnehmer gut erreichbare und schnelle Verbindung in die Innenstadt. Gleichzeitig soll geklärt werden, ob der Bau der Strecke vom Bund gefördert werden kann. Nach Schätzungen des Ressorts könnten die ersten Bahnen, so sie denn gewollt sind, 2028 fahren.