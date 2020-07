Eine rote Fahne weht am 15. November 1918 am Bremer Rathaus. Senat und Bürgerschaft sind durch den Arbeiter- und Soldatenrat aufgelöst worden.

Die Hansestadt bekommt eine neue zentrale Gedenkveranstaltung: Einmal jährlich soll künftig an die Novemberrevolution 1918/19 erinnert werden. Das sieht ein entsprechendes Konzept vor, das der Senat nun vorgelegt hat.

Auf Antrag der Linken hatte die Bürgerschaft den Vorstand der Bürgerschaft und den Senat im Mai 2019 dazu aufgefordert, einen Vorschlag für eine „angemessene jährliche Würdigung der Novemberrevolution in Bremen und Bremerhaven“ vorzulegen, beziehungsweise ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten, damit die Erinnerungs-, Forschungs- und Bildungsarbeit stärker in der Hansestadt verankert werden könne.

Man einigte sich darauf, so heißt es in dem Papier des Senats, dass die Gedenkveranstaltung wegen der „Parallelität der historischen Ereignisse“ in den Jahren 1918 und 1919 rund um den 9. November stattfinden soll. Das Konzepts sieht dafür nun den 6. November vor. An diesem Datum war im Jahr 1918 eine Abordnung der Kieler Matrosen auf der Werft AG Weser eingetroffen, um dort von den Arbeitern unter anderem Unterstützung für den Arbeiter- und Soldatenrat in Kiel einzufordern.

Wechselnde thematische Schwerpunkte

Die Veranstaltung soll laut Konzept künftig mit wechselnden thematischen Schwerpunkten ausgerichtet werden. Darüber wird, so die Idee, ein Planungsgremium beraten. Die thematische Verantwortung liegt demnach bei der Landeszentrale für politische Bildung. Als feste Partner sind außerdem das Kultur-, das Bildungs-, das Wissenschafts- und das Sozialressort sowie der Magistrat Bremerhaven, die Senatskanzlei, die Bürgerschaft, die Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau sowie der Verein Erinnern für die Zukunft vorgesehen. Der zentrale Gedenktag soll zusätzlich durch dezentrale Veranstaltungen verschiedener zivilgesellschaftlicher Akteure begleitet werden.

„Die Novemberrevolution 1918 war der Startschuss für die Demokratie, das Frauenwahlrecht und die Mitbestimmung“, heißt es in dem Senatspapier zur historischen Bedeutung. Die konstitutionelle Monarchie sei beendet, erstmals seien freie, gleiche und geheime Wahlen abgehalten worden und Frauen hätten seither an politischen Prozessen teilhaben können. Hinzu komme, dass nach der Revolution die Gleichheit aller vor dem Gesetz festgeschrieben und Standesunterschiede abgeschafft sowie Arbeitern die Mitbestimmung über die Arbeitsbedingungen zugestanden worden seien. „Das Erinnerungskonzept bemüht sich entsprechend, dem Beginn der Demokratie mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen und ihren Wert für unsere Gesellschaft stärker hervorzuheben“, heißt es weiter.