Straßenschilder erinnern an Hans Koschnick und Werner Niefer. (Christina Kuhaupt)

Auf dem Werksgelände von Mercedes erinnern seit Freitag zwei zentrale Straßen an diejenigen politischen und wirtschaftlichen Akteure, ohne die es das Automobilwerk in Bremen wohl nicht gäbe. An der Schnittstelle von Nord- und Südwerk wurden am Nachmittag die Schilder "Hans-Koschnick-Straße" und "Werner-Niefer-Straße" enthüllt. Sie verweisen auf Bremens Altbürgermeister, der die Ansiedlung der Fabrik gegen manche Widerstände politisch durchboxte, und Werner Niefer, den damaligen Mercedes-Vorstandsvorsitzenden, der im Sommer 1977 die Dinge mit einem Anruf bei Koschnick ins Rollen brachte.

Der scheidende Mercedes-Standortleiter Peter Theurer hatte zu der Feierstunde mit dem ersten Werkschef Dietrich Zeyfang einen Mann der ersten Stunde eingeladen. Bei einer moderierten Gesprächsrunde im Kundencenter gab Zeyfang einige Anekdoten aus der Startphase vor 40 Jahren zum Besten. Den heutigen Verantwortlichen riet er, "sich nicht auszuruhen auf dem, was gerade gut funktioniert". Bürgerschaftspräsident Christian Weber (SPD) bezeichnete die Zusammenarbeit von Koschnick und Niefer als "Glücksfall" für die Hansestadt. Er rief auch in Erinnerung, dass bei der Standortwahl innerhalb Bremens zunächst durchaus nicht klar war, dass die Fabrik im Holter Feld entstehen würde. Zunächst waren auch Seehausen und die Osterholzer Feldmark im Gespräch, bevor die Wahl letztlich auf das Gelände des einstigen Hanomag-Werkes fiel.