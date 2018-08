Rund 900 Automaten soll es in Deutschland geben. (Christina Kuhaupt)

Das ging schnell, denkt der Autor und schaut auf die Uhr. Keine dreißig Minuten, nachdem er seinen Posten bezogen hat, bleibt ein Anfang 20-jähriger Mann vor dem Münzprägeautomaten stehen. Er holt sein Portemonnaie heraus und durchwühlt das Kleingeldfach. Dann schüttet er die Geldstücke in seine Handfläche. Und schließlich stampft er mit dem Fuß auf, steckt das Portemonnaie wieder ein, hastet davon und schimpft: „Scheiße!“

Der Automat steht zwischen der Spielhalle „Play Lounge“ und einer Selbstbedienungsfiliale der Sparkasse in der Mitte der sogenannten Fressmeile des Bremer Hauptbahnhofs, wenige Meter vom Nordausgang zur Bürgerweide entfernt. Gleich gegenüber befindet sich der Imbiss „Hüftgold“. Der Geruch von Frittenfett und Dönerfleisch liegt in der Luft.

Es sind vor allem Menschen mit Rollkoffern, Rucksäcken und Sporttaschen, die den Automaten passieren. Die meisten sind in Eile, kaum einer isst sein Brötchen im Sitzen, niemand trinkt seinen Kaffee im Stehen. Immer wieder schauen vorbeigehende Leute interessiert oder abschätzig auf den am Wegesrand platzierten Automaten herab. Manche lehnen sich an ihm an oder drehen an seiner Kurbel, um sich die Wartezeit zu vertreiben.

2800 Euro Umsatz im Jahr

Immer, wenn der Autor an dieser Stelle vorbeikam, stellte er sich die Frage: Wer nimmt sich an diesem Ort, an dem es nicht gut riecht und jeder gestresst ist, die Ruhe und presst sich eine Erinnerungsmünze? Drei Stunden Observationszeit plant er an einem Dienstagvormittag ein, um diese Frage beantworten zu können. Denn in dieser Zeitspanne müsste es zu mindestens einer Pressung kommen. Schließlich generiert ein Automat nach Angaben eines Herstellers mindestens 2800 Euro Umsatz im Jahr, was etwa acht Euro pro Tag macht, also alle drei Stunden einen Euro.

Anderthalb Meter ist der Kasten groß, der auf einem Rollbrett steht und mit einer auf dem Boden liegenden Eisenkette an einem Pfeiler gesichert ist. Die untere Hälfte ist mit rotem Plastik verkleidet, an der Seite sind die zum Pressen auswählbaren Motive aufgedruckt: Die Stadtmusikanten, ein I-love-Bremen-Schriftzug und der Hauptbahnhof.

Auf der Vorderseite befindet sich ein Schlitz, der die fertige Münze ausspuckt – sofern jemand bereit ist, ein Ein-Euro-Stück und eine Fünf-Cent-Münze zu investieren. Ist dies der Fall, kommt das Geld in eine Lade in der oberen Hälfte des Automaten und wird ins Innere geschoben. Danach wird so lange an der Kurbel gedreht, bis die Münze in die Schale unter dem Schlitz fällt.

Im Inneren des Automaten prangt zwischen den Walzen ein Aufkleber. Auf dem stehen unter der Aufschrift „Aufstellung durch“ Name, Nummer und Adresse von Helmuth Heitmann aus Warendorf im Münsterland. Der Anfang 50-Jährige hat den Automaten vor etwa einem Jahr aufgestellt, erzählt er. „Weil sich am Bahnhof viele Menschen tummeln und Bremen einige schöne Dinge zu bieten hat.“

Weitere seiner Automaten stehen am Berliner Reichstag und beim Schloss Sanssouci in Potsdam. Für ihn ist „die Geschichte mit dem Plattmachen“ mehr Hobby denn Beruf. Es ist eine Leidenschaft, die ihn seit Kindesbeinen und der ersten gepressten Medaille aus einem Automaten auf Norderney begleitet. „Für mich ging es nie ums Geldverdienen, sondern um die Faszination“, erklärt Heitmann. Er würde gerne noch mehr aufstellen, sofern es im Einklang mit dem Beruf erfolge, denn die Betreuung erfordere Zeit.

Aktuell sei „ein kleiner Boom“ da, auch der Bremer Vertreter werde gut angenommen, sagt Heitmann. Dass innerhalb von drei Stunden eine Pressung erfolgt, hält er für möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich. Die ersten Automaten wurden Ende des 19. Jahrhunderts in den USA produziert. Weil sie Geldstücke zu einer platten Ellipse walzten, wurden die Erinnerungsmünzen als „Elogated Coins“ (auf Deutsch: „Verlängerte Münzen“) bezeichnet.

"Zu teuer"

Erst nach dem Zweiten Weltkrieg verbreiteten sie sich in Europa – sofern sie erlaubt waren: Auch heute noch ist es in einigen Staaten strafbar, mutwillig Geld zu zerstören. In Deutschland existieren sie seit den 1960er-Jahren, anfangs auf US-Militärstützpunkten. Beliebt waren die Münzen vor allem als Befestigung an Wanderstöcken. Inzwischen stehen die Automaten vor Zoos, in Museen und vor allem bei Sehenswürdigkeiten.

Ein Pärchen in den Endzwanzigern hastet mit großen Augen und festem Schritt zum Automaten. Mit einem Griff, der zeigt, dass er es nicht das erste Mal tut, drückt der Mann die Lade ins Innere des Gehäuses. Die Augen seiner Begleiterin folgen seinen Bewegungen oder bleiben an seinen Lippen hängen, mit denen er Erklärungen für seine Handgriffe formuliert. Schließlich dreht er die Kurbel – wieder und wieder. Hätten die beiden den Automaten mit Geld gefüttert, wäre die Presswalze wohl längst stumpf gewalzt. Die Schale bleibt leer, das Pärchen geht. „Zu teuer“, sagt er und legt seiner Begleiterin den Arm über die Schultern.

Etwas entfernt, aber in Sichtweite zum Automaten liegt der Asia-Imbiss „Mai-Mai“, in dem drei Mitarbeiter mit weißen Poloshirts und schwarzen Schirmmützen arbeiten. Auf die Frage, ob sich hier überhaupt jemand Münzen pressen lasse, antwortet einer der Verkäufer: „Nicht oft, aber immer mal wieder“. Ab und an kämen Leute vorbei, die ihn fragen, ob er ihnen Geld wechseln könnte. „Meistens brauchen die Fünf-Cent-Stücke“, erzählt er und kratzt sich am Hinterkopf. Der Standort sei aber bestimmt nicht der beste, vermutet er und lächelt.

Mehr zum Thema Mehr als Tand und Trödel Souvenirs aus aller Welt Nicht nur bei „Bares für Rares“ werden Trödel und Antiquitäten bewertet: Juana Wetzel nimmt ... mehr »

Rund 900 Automaten soll es in Deutschland geben – über diese Zahl wird zumindest in Internetforen spekuliert, in denen sich Sammler austauschen. Einige führen Webseiten, auf denen sie Bilder ihrer gesammelten Exemplare hochladen. Sie geben Tipps, wo Automaten stehen und erstellen Google-Maps-Karten, auf denen Standpunkte verzeichnet sind. In Bremen gibt es demnach zehn, unter anderem in der Botanika, in der Werder-Fan-Welt und im Universum. Einige Sammler bewahren die Münzen in Alben mit luftdichten Laschen auf. Für die Pflege empfehlen sie Tauchbäder, in die die Münzen mit weich beschichteten Pinzetten gelegt werden. Vor allem nicht mehr pressbare Exemplare, wie die aus der Zeit der D-Mark, behalten so ihren Wert.

Ein älterer Mann verweilt neben dem Automaten. Stöhnend kramt er in den Hosentaschen, erst links, dann rechts. Irgendwann geht er zu den Jackentaschen über. Schließlich zieht er ein Portemonnaie heraus und klemmt es sich unter die Achsel. Er setzt die Suche fort. So lange, bis er einen Stapel Sanifair-Bons hervorholt. Dann geht er weiter – ohne Erinnerungsmünze.

In der Erinnerungskiste

Schließlich beantwortet sich der Autor die Ausgangsfrage, wer die Automaten benutzt, einfach selbst. Er geht zum Automaten, dreht die Kurbel, bis ein roter Pfeil über den Stadtmusikanten zum Stehen kommt. Aus der Hosentasche zieht er das vorher abgezählte Kleingeld und steckt es in die Lade. Dann dreht er die Kurbel erneut, was ihm anfangs leicht fällt, schließlich aber schwerer von der Hand geht. Irgendwann muss er sich so sehr gegen sie stemmen, dass das Rollbrett davonfährt.

Er stellt seinen Fuß auf die Holzplatte, zieht das Bein an und dreht weiter. Es klimpert, die Kurbel gibt nach und er greift in die Öffnung. Heraus zieht er das nun ovalförmige und in der Mitte leicht geknickte Fünf-Cent-Stück. Auf der rauen Vorderseite blinken die Stadtmusikanten, auf der glatten Rückseite ein blasser, in die Länge gezogener Eichenzweig. Später, als er nach Hause kommt, legt er die Münze zu den anderen. Zu der mit der Ditzumer Fähre, dem mit dem Kolosseum und dem mit dem Hundertwasserhaus, die nicht in einem Album mit luftdichten Taschen, sondern in der Erinnerungskiste lagern.