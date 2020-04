Unser Autor Philipp Jaklin erzählt in seinem "Corona-Tagebuch" davon, wie seine Familie den Alltag in Zeiten der Pandemie-Krise zu meistern versucht. (WESER-KURIER)

Schulen und Kitas sind geschlossen, Eltern ins Homeoffice verbannt – über den Härtetest des Pandemie-Alltags in der Großfamilie mit vier Kindern (6, 10, 13 und 15 Jahre).

Was sagt die Basis zu den Vorschlägen der Leopoldina-Experten? Eine Blitzumfrage unter unseren Schulkindern am Mittagstisch hat ein gemischtes Bild ergeben. Als mäßig euphorisierend erweist sich die Aussicht darauf, möglicherweise zunächst für Unterrichtsstunden in ausgewählten Kernfächern (also Mathe) wieder ins Klassenzimmer eingelassen zu werden. Sollte nicht Textiles Gestalten vorrangig behandelt werden? Jedenfalls, bis der Klassensatz Mundschutze fertiggenäht ist?

Nach inzwischen einem Monat Homeschooling wirkt die schulische Normalität manchmal wie eine verblassende Erinnerung. Was überhaupt nicht heißen soll, dass sich Fernbeschulung mit angegliedertem Homeoffice in irgendeiner Weise normal anfühlt. Es ist wie in der Aufgabe des Biolehrers für seine Zehntklässler: Manchmal regiert das Schnarch-Enzym, das sich mit einer Geschwindigkeit von 100 Substraten pro Sekunde bewegt. Das Super-Enzym hat 1 000 000 Substrate pro Sekunde drauf. Eine Frage der katalytischen Effizienz, wie der Fachmann sagt. Man kann sie anschaulich in einer Kurve darstellen. Mitunter verläuft sie ungleichmäßig schwankend oder steigt, vor allem zu Wochenbeginn, sehr sachte an.

Natürlich lässt sich nicht jedes Formtief auf die Pandemie schieben. Und manchmal kaschiert die häusliche Isolation gnädig den Fauxpas. Neulich brach gegen Ende einer Videokonferenz mit den lieben Kollegen in den angeschlossenen Homeoffices der Stuhl unter mir zusammen. Keiner hat es gemerkt! Ich war nur kurz aus dem Bild verschwunden. Zum Abschied gelang es mir noch, eine winkende Hand in die Kamera zu halten. Die Osterfeiertage habe ich dazu genutzt, die Büromöbeleffizienz wiederherzustellen.

