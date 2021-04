Nicht mehr gewollt: Werbeanhänger ohne Genehmigung können in Bremen jetzt abgeschleppt werden. (Lutz Rode)

Die Innenbehörde will Werbe-Anhänger auf Parkplätzen nur noch begrenzt dulden. Am Mittwoch hat Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) mitgeteilt, dass in Bremen ein neuer Abschlepp-Erlass gilt. Offenbar hatten sich Bürger im Ressort immer wieder darüber beschwert, dass Anhänger dauerhaft geparkt werden. Auch das Zuparken von Gehwegen, Grün- und Parkanlagen kann mit dem veränderten Erlass strikter geahndet werden.

Mäurer liefert dafür ein Beispiel: Schon bisher werden Autofahrer verwarnt, wenn sie auf Gehwegen parken. Wenn durch das Auto die Verkehrssicherheit gefährdet wird, kommt auch der Abschleppwagen. Neu ist nun, dass aufgesetzt geparkte Wagen abgeschleppt werden können, wenn für Fußgänger weniger als 1,50 Meter Platz bleibt.

Verfahren wie mit Schrottautos

Zum Thema der dauerhaft abgestellten Anhänger sagt der Senator: „Es kann nicht sein, dass der wenige Parkraum in unserer Stadt auch noch mit Anhängern zugestellt wird. Wir werden hier genauso verfahren, wie wir es mit den nicht zugelassenen Autos und Schrottfahrzeugen ab Juni 2018 getan haben.“ Anhänger ohne Zugfahrzeug davor dürfen demnach nicht länger als zwei Wochen geparkt werden. Dann können sie abgeschleppt werden. Wird der abgestellte Anhänger für Werbung genutzt, darf schon vorher der Abschleppdienst eingreifen. Einzige Ausnahme: Der jeweilige Besitzer des Anhängers hat sich zuvor eine Sondererlaubnis geholt.

Ein weiteres Problem sei das Parken in Parks und Grünanlagen. Der Bürgerpark wird nach Beobachtungen der Innenbehörde an manchen Tagen bis in die Naturwege hinein zugeparkt. Dies sein eine „Unsitte unter manchen Autofahrerinnen und Autofahrern“. Mäurer will auch das nicht länger dulden.