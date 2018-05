Es fliegen die Fäuste, aber es fließt kein Blut: Die Wrestling-Stars liefern im Ring eine ausgeklügelte Show ab. (emsn.de/Christina Klinghagen)

Fast zwei Meter misst Luke Harper, mit seinem wallenden Bart ist er eine eindrucksvolle, irgendwie auch furchteinflößende Erscheinung. Als Sympathieträger kann der 38-Jährige nicht gerade durchgehen, das Publikum in der ÖVB-Arena pfeift und buht ihn aus. Privat ist der hünenhafte Amerikaner vielleicht ein reizender Zeitgenosse. Doch sein Brötchengeber, das Medienunternehmen World Wrestling Entertainment (WWE), möchte ihn als „bad guy“ verstanden wissen, als eine Art Frankenstein. Auf der Website heißt es, das „geheimnisvolle Monster“ sei von einem bösen Mentor entfesselt worden, eine „ungezügelte Wut“ liege in seinen Augen. Entsprechend schlecht sind seine Manieren, auch außerhalb des Rings räumt er schon mal kräftig auf. Am Samstagabend, indem er erst seine Kontrahenten vermöbelt und dann ein halbes Dutzend Klappstühle in die Kampfarena befördert.

Wenn die Wrestling-Stars aufeinander losgehen, kracht und knallt es, der Hohlraum unter dem Ring wirkt wie ein riesiger Resonanzkörper. Immer wieder hängt einer in den Seilen, landet einer außerhalb der vorgesehenen Kampfstätte, es fliegen die Fäuste, es knirschen die Zähne. Auch wenn die Wrestling-Stars vergleichsweise häufig Bodenkontakt haben – auf den Mund gefallen sind sie deshalb noch lange nicht. Eine dicke Lippe zu riskieren, den Kontrahenten lautstark anzublaffen, auch das Publikum immer wieder mit Drohgebärden zu provozieren, das alles gehört zum Geschäft, macht das ganze Event erst aus.

Kratzer nur auf Nahaufnahmen

Dass nichts davon echt ist, dass alles nur eine große Show ist, interessiert keinen in der Arena, die trotz Bundesliga-Finale und Eurovision Song Contest in Lissabon gut gefüllt ist. Jeder weiß: Würden die Schläge wirklich so gnadenlos auf den Gegner niederprasseln, hätten die Kieferchirurgen eine Menge zu tun, ein Krankenwagen nach dem anderen würde vorfahren. Doch es spritzt erstaunlich wenig Blut, genau genommen sogar gar keins. Nur in Nahaufnahmen kann man schon mal den einen oder anderen Kratzer entdecken. Wahrlich nichts, was einen ganzen Kerl umhauen würde.

Als börsennotiertes Unternehmen setzt die WWE gewaltige Summen um, allein 2017 waren es laut hauseigenem Finanzbericht über 800 Millionen Dollar. Die Wrestling-Shows mitsamt dem dazugehörigen Marketing spülten 32,6 Millionen Dollar in die Kasse. Das macht sich auch bei den Ticketpreisen bemerkbar. Wer bei der WWE Live-Tour kreuz und quer durch Europa eine halbwegs gute Sicht haben will, muss tief in die Tasche greifen – 112 Euro sind normal für einen Platz der mittleren Preiskategorie. Doch wer sich zur Community rechnet, zahlt den stolzen Preis ohne zu murren. Anderswo müsse man noch deutlich mehr auf den Tisch legen, verrät mir ein junger Wrestling-Fan.

Auf ihre Kosten scheinen die Besucher auf jeden Fall zu kommen. Frenetisch bejubelt werden gelungene Stunts – wenn ein Schwergewicht mal wieder unsanft außerhalb des Rings zu Boden geht oder eine krachende Bauchlandung geradezu artistische Fähigkeiten verrät. Nimmt man dann noch die teils farbenfrohen, auf jeden Fall fantasiereichen Kostüme hinzu und die fortwährende Interaktion mit dem Publikum mithilfe oft genug ziemlich clownesker Einlagen, fällt es gar nicht so einfach, sich einen Reim auf die Darbietung zu machen. Sind die Wrestling-Stars nun Sportler, Komödianten oder Artisten? Oder vielleicht eine Mischung aus alledem? Sicher ist: Die Showelemente innerhalb und außerhalb des Rings sind fester Bestandteil des Programms, die WWE hat diesen Weg ganz bewusst eingeschlagen.

Höflicher Beifall

Erstaunlich viele Kinder und Jugendliche finden sich im Publikum, ansonsten fast genauso viele Frauen wie Männer, durchaus auch ältere Jahrgänge. Höflichen Beifall spendet neben mir ein Rentnerpaar, das lieber nicht namentlich genannt werden möchte. Früher waren die beiden öfter mal zugegen, wenn die österreichische Wrestling-Legende Otto Wanz in der Stadthalle gastierte. „Damals war es interessanter, es gab noch mehr Ringer-Elemente, mehr Technik“, sagt mein Sitznachbar. „Das war noch ehrlicher Kampf. Heute ist doch alles nur noch reine Show, alles ist abgesprochen.“ Weshalb sich der 64-Jährige auch nicht aus freien Stücken eingefunden hat, die Karten seien ein Geschenk gewesen.

Erlaubt ist scheinbar so ziemlich alles. Vor allem auch unbeirrtes Nachtreten, wenn der Gegner schon längst am Boden liegt. Wozu es unter diesen Umständen noch eines Ringrichters bedarf, erschließt sich dem geneigten Beobachter nicht so ganz. Mein weißhaariger Sitznachbar schüttelt den Kopf. „Auch wenn alles nur Show ist, ein schlechtes Vorbild ist diese scheinbare Brutalität trotzdem. Die Botschaft lautet doch: Nachtreten ist in Ordnung.“

Echte Kenner kennen natürlich die Kontrahenten, die Männer und auch Frauen sind weltweit gefeierte Superstars – oder werden von der WWE zumindest als solche verkauft. Da wäre zum Beispiel ein eher klein geratener Bartträger namens Daniel Bryan, der bei den Fans hoch im Kurs steht. Der 36-jährige Amerikaner scheint mit einem feinen Sinn für Selbstironie gesegnet zu sein. Weil er früher mal auf alle Nahrungsmittel tierischen Ursprungs verzichtete, führte er eine Weile den Namenszusatz „The World’s Toughest Vegan“. Doch er trat auch schon als „King of Beards“ auf.

Nicht so recht in Gang kommt nur der Damenwettbewerb. Statt sich beizeiten gegenseitig an die Gurgel zu gehen, beschränken sich die Amazonen auf den Austausch von Unhöflichkeiten. Das Publikum nimmt es nicht weiter krumm und überbrückt den Leerlauf mit Schmähgesängen an die Adresse des eben abgestiegenen HSV. „Endlich zweite Liga“, hallt es höhnisch durch die Halle – sozusagen ein Tiefschlag aus eigener Produktion.