Die Polizei setzt bei der Suche nach den Schaulustigen auf das Material der Überwachungskamera vom Bahnhofsvorplatz. (dpa)

Der Mann, der sich am Montagabend auf dem Bremer Bahnhofsvorplatz mit Benzin übergossen und angezündet hat, schwebt laut Polizei weiterhin in Lebensgefahr. Die Ermittlungen gegen Schaulustige, die die Einsatzkräfte bei der Rettung des psychisch kranken 28-Jährigen behindert hatten, beziehungsweise zu dem brennenden Mann gelaufen waren, um mit ihren Handys Video- und Fotoaufnahmen zu machen, dauern an. Die Polizei setzt dabei auf die noch nicht abgeschlossene Auswertung von Bildern der Videokamera, mit der der Platz vor dem Bahnhof überwacht wird.

Mehr zum Thema Suizidversuch in Bremen Bahnhofsplatz: Mann zündet sich selbst an Ein 28 Jahre alter Mann hat am Montagabend am Bremer Hauptbahnhof versucht, sich selbst zu ... mehr »

Personalien der Schaulustigen wurden am Montagabend nicht aufgenommen. „Dazu sind die Kollegen nicht gekommen, weil sie sich auf die Erste-Hilfe-Maßnahmen konzentriert haben, um das Leben des Mannes zu retten“, erklärt Niels Matthiesen, Sprecher der Bremer Polizei. Zugleich kündigte Matthiesen an, dass die Polizei in dieser Hinsicht künftig härter durchgreifen wird. „Die Zeit der Appelle ist vorbei, wenn wir personell dazu in der Lage sind, werden wir konsequent gegen solche Gaffer und Leute, die die Arbeit der Rettungskräfte behindern, vorgehen.“ Das Fotografieren und Filmen von Opfern ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder Freiheitsentzug bis zu zwei Jahren geahndet werden.