Polizeiwagen stehen am Ort des Polizeieinsatzes. (Sina Schuldt)

Nach den tödlichen Schüssen in Gröpelingen ermittelt die Staatsanwaltschaft Bremen gegen zwei Polizeibeamte wegen Totschlags. Wie berichtet war am Donnerstagnachmittag ein 54-jähriger Mann von zwei Schüssen aus der Dienstwaffe eines Polizisten getroffen worden und kurz darauf im Krankenhaus gestorben.

Das Ermittlungsverfahren sei Routine, betonte Frank Passade, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Es gehe darum, den Sachverhalt zu klären und rechtlich einzuordnen. Das heißt, die Frage zu beantworten, ob der Einsatz der Schusswaffe gerechtfertigt war. Die beschuldigten Polizisten haben sich nicht zu dem Vorfall geäußert. Auch das sei laut Passade ein normaler Vorgang. Als Beschuldigte steht ihnen in einem solchen Ermittlungsverfahren ein Aussageverweigerungsrecht zu.

54-Jähriger litt wohl an psychischer Erkrankung

Nach derzeitiger Erkenntnislage der Staatsanwaltschaft gab es Anhaltspunkte dafür, dass der unter Betreuung stehende 54-Jährige an einer psychischen Erkrankung litt. „Er ist mehrfach wegen Sachbeschädigungen in seiner Wohnung aufgefallen und ihm wurde deshalb von der Wohnungsbaugesellschaft fristlos gekündigt“, berichtet Passade. Zwei Mitarbeiter dieser Gesellschaft wollten sich am Donnerstag die Wohnung anschauen, hätten zur Sicherheit aber um die Begleitung durch die Polizei gebeten. Deswegen seien zwei Streifenbeamte mit dabei gewesen.

Im Anschluss an die Besichtigung sollte der Mann wohl vom sozialpsychiatrischen Dienst untersucht werden, wofür man ihn mit zur Wache nehmen wollte. Damit sei er nicht einverstanden gewesen, weshalb die Polizisten Verstärkung anforderten und zwei weitere Beamte in Zivil dazukamen. Dies alles sei aber noch nicht im Detail geklärt, betonte Passade am Freitagnachmittag.

Fest stünde, dass die Situation dann eskalierte, wie in einem Video festgehalten, dass ein Anwohner von einem Balkon aus aufnahm. Der gut einminütige Film zeigt, wie der 54-Jährige ein Messer zieht und einen der Polizisten angreift, der daraufhin im Rückwärtslaufen zweimal auf ihn schießt.

Der Film sei für die Klärung des Sachverhalts sehr nützlich, so Passade weiter. Auf eine Angabe zur Dauer der Ermittlungen wollte er sich aber nicht festlegen. „Die Zeit, die wir brauchen. Das sind wir dem Verstorbenen und den Beschuldigten schuldig.“