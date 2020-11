Tatort Gröpelingen: Hier wurde am 18. Juni ein 54-jähriger Mann von einem Polizisten erschossen. (Sina Schuldt / dpa)

Die Staatsanwaltschaft will im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen der Polizei in Gröpelingen im Juni dieses Jahres auch gegen den Schützen die Ermittlungen einstellen. Der Anwalt der Angehörigen des getöteten 54-Jährigen hat dagegen Beschwerde bei Generalstaatsanwältin Kirsten Graalmann-Scheerer eingelegt. Er spricht von „haarsträubenden Fehlern“ bei der Aufklärung dieses Falles.

Am 18. Juni war ein 54-jähriger Mann in Gröpelingen vor seinem Wohnblock von zwei Schüssen aus der Dienstwaffe eines Polizeibeamten getroffen worden und kurz darauf im Krankenhaus gestorben. Ein mit der Handykamera aufgenommenes Video eines Nachbarn zeigt, dass der Mann zuvor mit einem Messer auf einen Polizisten zugelaufen war. An dem Einsatz waren vier Polizisten beteiligt, gegen zwei von ihnen leitete die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags ein. Ein üblicher Vorgang, um den Sachverhalt aufzuklären, betonte seinerzeit die Staatsanwaltschaft. War bei dem Einsatz alles vorschriftsmäßig abgelaufen? War der Einsatz der Schusswaffe gerechtfertigt?

Bei den beiden Polizisten, gegen die intern ermittelt wurde, handelte es sich um eine Beamtin und einen Beamten. Die Untersuchung gegen die Polizistin wurde bereits vor Längerem eingestellt, laut Aussage der Staatsanwaltschaft Anfang Oktober lag gegen sie kein Straftatbestand vor. Zum Verfahren gegen den Polizisten, der die beiden Schüsse abgegeben hat, äußert sich die Staatsanwaltschaft nach wie vor nicht. Auch diese Ermittlungen seien zwar abgeschlossen, und die als Nebenkläger auftretende Familie des getöteten 54-Jährigen auch darüber informiert. Doch das Ergebnis der Untersuchung könne die Staatsanwaltschaft noch nicht bekannt geben, da die Beschwerdefristen noch nicht abgelaufen seien, so Frank Passade, Sprecher der Anklagebehörde.

Nach Informationen des WESER-KURIER sieht die Staatsanwaltschaft auch bei dem Polizisten, der die beiden Schüsse abgegeben hat, kein Fehlverhalten und hat deshalb die Ermittlungen gegen ihn Anfang November eingestellt. Jan van Lengerich, Anwalt der Familie des Opfers, bestätigt dies. Er habe die entsprechende Mitteilung der Staatsanwaltschaft erhalten. Beendet ist das Verfahren aus seiner Sicht deshalb aber noch lange nicht. Er glaubt, erhebliche Mängel im Bericht der Staatsanwaltschaft gefunden zu haben. “Es ist noch lange nicht fertig ermittelt worden.“

Beschwerde bei der Generalstaatsanwältin eingelegt

Dazu, worum im Detail es dabei geht, will sich der Anwalt zu diesem Zeitpunkt nicht äußern. Es ginge um „haarsträubende Fehler“ der Polizei bei der Aufklärung des Tatablaufs. „Dinge, bei denen selbst einem Laien auffallen würde, dass sie nicht gemacht wurden“. Was umso mehr verwundere, als die Polizei mit Spezialisten vor Ort gewesen sei.

„Wenn dann bestimmte Dinge nicht gemacht werden, sieht das fast nach Vertuschung aus“, sagt Jan van Lengerich. „Zumindest erwarte ich hierfür eine Erklärung.“ Er habe deshalb Beschwerde bei der Generalstaatsanwältin eingelegt. „Wir erwarten, dass sie die Staatsanwaltschaft anweist, das Verfahren wieder aufzunehmen.“ Und dass die Behörde in einem zweiten Schritt dann Anklage gegen den Polizisten erhebt. Denn selbst aus dem derzeit vorliegenden Bericht ergebe sich eindeutig, dass bei dem Einsatz der Polizei keineswegs eine Notwehrlage vorgelegen habe.

Sieht die Generalstaatsanwältin dies anders und weist die Beschwerde zurück, bleibt der Familie des Opfers ein Klageerzwingungsverfahren beim Oberlandesgericht. „Und das werden wir dann auch einleiten“, betont van Lengerich.

Zur Sache

Kontrolle der Staatsanwälte

Die Generalstaatsanwaltschaft Bremen ist die vorgesetzte Behörde der Staatsanwaltschaft Bremen. Die Generalstaatsanwältin übt als Leiterin dieser Behörde unter anderem die Fach- und Dienstaufsicht aus. Sie wacht über eine einheitliche und gleichmäßige Entscheidungspraxis der Staatsanwaltschaft und überprüft Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit deren Handelns. Dazu gehören auch Entscheidungen über Beschwerden gegen von der Staatsanwaltschaft verfügte Einstellungen von Ermittlungsverfahren.