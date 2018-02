Diese Karte zeigt die Zonen für die Evakuierung und das luftschutzmäßige Verhalten bei der Entschärfung am 13. Februar an. (Polizei Bremen)

Am Montag ist auf der Baustelle am "Löwenhof" in der Überseestadt Bremen erneut eine Bombe gefunden worden. Sie soll am Dienstag gegen 12 Uhr entschärft werden. Laut Polizei wiegt der Blindgänger zehn Zentner und unterscheidet sich von den anderen Bomben, die in den vergangenen Monaten gefunden wurden: Der Zünder sei stark beschädigt, weshalb die Entschärfung länger als üblich dauern wird. Die Polizei geht von etwa 90 Minuten aus.

Es ist bereits der fünfte Bombenfund in fünf Monaten in der Überseestadt. Sie alle wurden an derselben Stelle bei Bauarbeiten gefunden. Erst am vergangenen Mittwoch wurde eine Zehn-Zentner-Fliegerbombe entschärft.

Die Evakuierung des Gebiets im Umkreis von 400 Metern beginnt am Dienstag um 10 Uhr. Für den Zeitraum der Entschärfung ist zudem in einem Radius von 700 Metern luftschutzmäßiges Verhalten notwenig. Das heißt, dass man sich in Gebäuden aufhalten darf, aber Räume aufsuchen sollte, die vom Bombenfundort abgewandt liegen. Man sollte die Nähe zu Fenstern meiden, und diese sollten zudem auf Kipp gestellt werden.

Für Liegendtransporte durch Rettungswagen ist die Feuerwehr unter der Telefonnummer 0421-19222 zu erreichen. Die Polizei hat ein Bürgertelefon (Bandansage) unter der Nummer 0421-4491700 eingerichtet. In der Aula des Schulzenrums Grenzstraße in der Grenzstraße 90 stehen Aufenthaltsräume zur Verfügung. (wk)

+++ Diese Meldung wurde um 14.45 Uhr aktualisiert. +++