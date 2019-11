Der Eingang zum Immobilienbüro. (Maren Beneke)

Wieder ist eine Immobilienfirma betroffen: Unbekannte haben Müll vor einem Büro der "Hanseatische Immobilien Bremen" im Viertel in Brand gesetzt. Dabei wurde die Eingangstür beschädigt, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.

Anwohner entdeckten den Brand und versuchten die Flammen zu löschen. Die eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer dann schnell unter Kontrolle bringen.

Der Staatsschutz prüft einen möglichen Zusammenhang zu ähnlichen Fällen. Erst am Sonntagmorgen ist bei einem Brand von mehreren Autos in Bremen-Woltmershausen ein Schaden in Höhe von 250.000 Euro entstanden. Mit Vonovia war auch hier eine Firma aus dem Wohnungsbereich Ziel der Attacke. Ein Tatverdächtiger wurde von der Polizei vorläufig festgenommen, später aber wieder freigelassen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Nummer (0421) 362-3888 entgegen. (par)