In der Neustadt haben erneut Autos gebrannt. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). (DPA)

In der Bremer Neustadt haben am Wochenende erneut Autos gebrannt.

Wie die Polizei mitteilt, brannte am frühen Sonntagmorgen ein in der Biebricher Straße geparkter VW Caddy. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, es entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro.

In der Nacht zu Montag brannte zudem auf einem Parkplatz in der Straße Neustadtswall ein Fahrzeug einer Carsharing-Gruppe. Hier entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Bereits in der Nacht zu Donnerstag vergangener Woche hatten dort drei Fahrzeuge eines Carsharing-Unternehmens gebrannt.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen, Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.