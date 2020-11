Die Polizei sucht Zeugen. (Silas Stein)

In der Bremer Neustadt haben am Sonnabend erneut Autos gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand, teilte die Polizei mit.

Die beiden Fahrzeuge der Marke Ford standen in der Claudiusstraße. Gegen 18.40 Uhr meldeten Passanten die brennenden Autos. Bei einem Wagen konnte der Halter mit einem Feuerlöscher die Flammen ersticken,

bei dem anderen löschten die Polizisten das Feuer. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Erst in der Nacht von Donnerstag auf Freitag brannten in der Neustadt drei Autos. Auch Mitte Oktober kam es zu mehreren Autobränden. Ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, ist bislang noch unklar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.