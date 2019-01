Parzellengebiet Twischkamp

Erneut Gartenlaubenbrand in Bremerhaven

Am Donnerstagabend hat in Bremerhaven eine Gartenlaube gebrannt. Es ist nicht das erste Mal, dass Parzellen in diesem Gebiet in Flammen stehen.