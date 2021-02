Der Abgeordnete Mazlum Koc hat via Instagram eine Drohung mit dem Text „Der Tod wird dich finden“erhalten. (Carmen Jaspersen/dpa)

Am Mittwoch hat ein weiteres Mitglied der Linken-Fraktion der Bremischen Bürgerschaft eine Morddrohung erhalten. Wie die Fraktion am Freitag mitteilte, erhielt der Abgeordnete Mazlum Koc via Instagram eine Drohung mit dem Text „Der Tod wird dich finden“ und der Abbildung eines Sturmgewehrs. Der Absender habe sich auf „Jitem“ bezogen, einem Geheimdienst der türkischen Gendarmerie, dem die Ermordung und Folterung vor allem kurdischer Menschen vorgeworfen wird. Laut Bremer Linke haben auch andere Politiker der Partei in Deutschland diese Drohung erhalten.

„Wir solidarisieren uns mit Mazlum Koc und allen Betroffenen der politisch-motivierten Morddrohungen„, kommentierte Nelson Janßen, Vorsitzender und innenpolitischer Sprecher der Linksfraktion die Morddrohung. “Die Ermittlungsbehörden müssen diese Drohungen sehr ernst nehmen, weil organisierte türkische Nationalisten in Europa aktiv sind. Wir lassen uns von diesen Drohungen nicht einschüchtern und in unserer politischen Arbeit einschränken.“

Rechtsextremistischer Hintergrund bei bisherigen Drohungen vermutet

Wie berichtet hatte es bereits im vergangenen Jahr Morddrohungen gegen drei Bürgerschaftsabgeordnete der Linken sowie zwei der Grünen gegeben. Hier wird ein rechtsextremistischer Hintergrund vermutet, die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft verliefen jedoch im Sande, die Verfahren wurden allesamt Anfang dieses Jahres eingestellt.