Rund 1000 Menschen demonstrierten am Samstagnachmittag in der Bremer Innenstadt gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien. (Frank Thomas Koch)

In Bremen hat es am Samstag erneut Proteste gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien gegeben. Drei Demonstrationszüge mit insgesamt laut Polizeiangaben rund 1000 Teilnehmern zogen am frühen Nachmittag zunächst vom Waller Bahnhof sowie vom Osterdeich und Bremer Flughafen zum Brill. Letzte Station des Sternmarsches war der Marktplatz mit einer Abschlusskundgebung.

Aufgerufen zu dem Sternmarsch mit drei, jeweils den Farben gelb, grün und rot der kurdischen Flagge zugeordneten Zügen, hatte das Bündnis „Bremen für Rojava“. Rojava ist der kurdische Name für die bislang autonome Kurdenregion im Nordosten Syriens. Dort verübe die Türkei einen „Genozid“ an den Kurden, hieß es auf Transparenten der Demonstranten.

In dem Demonstrationszug ab Waller Bahnhof sei eine Person bei einer Auseinandersetzung verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Sternmarsch führte zu Verkehrsbehinderungen und Beeinträchtigungen des Straßenbahn- und Busverkehrs bis zum frühen Abend.