Seit Wochen in der Kritik: die Nordwestbahn. (Carmen Jaspersen/dpa)

Bereits am Wochenende kam es zu Ausfällen und auch am Dienstag werden einige Pendler lange auf Züge der Nordwestbahn warten müssen. Auf der Strecke der RS1 zwischen Bremen-Vegesack und Verden kommt es am Nachmittag erneut zu zahlreichen Ausfällen. Einen Schienenersatzverkehr wird es laut Nordwestbahn nicht geben. Betroffen sind folgende Verbindungen:

13.35 Uhr von Bremen-Vegesack nach Verden

14.33 Uhr von Verden nach Bremen-Vegesack

15.19 Uhr von Bremen Hauptbahnhof nach Bremen-Vegesack

15.31 Uhr von Bremen-Vegesack nach Bremen-Farge

15.50 Uhr von Bremen-Vegesack nach Bremen Hauptbahnhof

16.11 Uhr von Bremen-Farge nach Bremen-Vegesack

16.19 Uhr von Bremen Hauptbahnhof nach Bremen-Vegesack

16.35 Uhr von Bremen-Vegesack nach Verden

16.50 Uhr von Bremen-Vegesack nach Bremen Hauptbahnhof

17.19 Uhr von Bremen Hauptbahnhof nach Bremen-Vegesack

17.33 Uhr von Verden nach Bremen Hauptbahnhof

17.50 Uhr von Bremen-Vegesack nach Bremen Hauptbahnhof

Erst am Freitag hatte die Nordwestbahn angekündigt, den Takt in den Bremer Norden zu reduzieren - entgegen den Plänen der rot-grün-roten Regierung. Ab Mitte August sollen die Züge dann am Wochenende nur noch stündlich statt im 30-Minuten-Takt zwischen Farge und Vegesack fahren. An den Werktagen soll sich am Fahrplan nichts ändern. Die Nordwestbahn kämpft seit Wochen mit Probleme im Fahrplan. Weil Triebfahrzeugführer fehlen, müssen immer wieder Züge ausfallen. (sei)