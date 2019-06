Erneut fallen bei der Nordwestbahn zahlreiche Verbindungen aus. (Frank Thomas Koch)

Die Nordwestbahn bekommt ihre Zugausfälle nicht in den Griff. Nachdem bereits am vergangenen Wochenende zahlreiche Verbindungen ausgefallen sind, droht auch am Pfingswochenende ein Zugchaos. Betroffen ist diesmal die RS1 zwischen Bremen Hauptbahnhof und Bremen-Vegesack, bei der die Hälfte der Verbindungen am Samstagnachmittag bis 19.19 Uhr ausfallen. Betroffen sind am Hauptbahnhof die Abfahrtszeiten um 19 und um 49, in der Gegenrichtung fallen die Züge ab Vegesack zu den Minutenzeiten 20 und 50 aus - die RS1 fährt somit statt im 15-Minuten-Takt nur alle 30 Minuten, einen Schienenersatzverkehr gibt es nicht. Die Nordwestbahn informiert online über die Ausfälle.

Bereits am Freitag war es auch zu Ausfällen auf den Linien der RS1 und RS3 gekommen. Auch am Sonntag und Montag kündigt die Nordwestbahn Zugausfälle an, welche Verbindungen davon betroffen sind, wurde offengelassen. Als Grund für die Ausfälle gab die Nordwestbahn erneut Personalengpässe an.

Der Regio-S-Bahn-Betreiber war nach zahlreichen Ausfällen zuletzt verstärkt in die Kritik geraten. Weil Lokführer fehlen, kündigte der Betreiber Ende Mai bereits an, dass zukünftig immer wieder Verbindungen ausfallen werden. Erst im April hatte die Nordwestbahn den Zuschlag für den Betrieb des Regio-S-Bahn-Netzes im Großraum Bremen bis ins Jahr 2036 erhalten. (sei)