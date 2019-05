Binnen zehn Minuten brachen die Feuer in Walle und Gröpelingen aus. (Carsten Rehder/dpa)

Ein Anhänger und ein Wohnmobil sind in der Nacht zu Freitag in Walle und Gröpelingen in Brand geraten. Wie die Polizei Bremen berichtet, fing gegen 1.50 Uhr zunächst der Anhänger einer Fensterfirma an der Waller Heerstraße Feuer. Die Flammen griffen auf ein benachbartes Haus über, die Fassade wurde stark beschädigt. Nur zehn Minuten später stand ein Wohnmobil in der Löhnhorster Straße in Flammen, die auch auf zwei Autos und zwei Balkone übergriffen. Durch die Hitze wurden zudem mehrere Fensterscheiben eines Hauses beschädigt. Die Feuerwehr Bremen löschte die Brände.

Die Polizei prüft nun, ob die beiden Feuer im Zusammenhang stehen und ob auch eine Verbindung zu einer Brandserie in Oslebshausen besteht. Dort waren Ende April binnen kurzer Zeit mehrere Feuer entfacht. Die Feuerwehr sprach von einem Feuerteufel. Hinweise zu den Bränden in der Nacht zu Freitag nimmt die Polizei unter 0421 / 362 3888 entgegen. (sei)