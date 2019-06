Erneute Hitzeschäden: An der Weserbrücke muss demnächst wieder die Fahrbahn ausgebessert werden. (Karsten Klama)

Nach dem bislang heißesten Tag des Jahres am Dienstag gibt es erneut Hitzeschäden auf der A1 bei Bremen. Wie das Amt für Straßen und Verkehr am Mittwoch mitteilte, haben sich auf der Weserbrücke Spurrillen in Fahrtrichtung Osnabrück gebildet. Die Geschwindigkeit wurde auf 60 Kilometer die Stunde begrenzt.

Zusätzlich müssen am Donnerstagmorgen zwischen 4 und 8 Uhr zwei Fahrstreifen in Richtung Osnabrück für die Vermessungsarbeiten gesperrt werden. Die Ausfahrt Bremen Arsten / Weyhe wird dadurch extrem verkürzt. Die Höchstgeschwindigkeit während der Sperrung beträgt 40 Kilometer pro Stunde. Wann genau die Ausbesserungsarbeiten an der Fahrbahn stattfinden werden, ist noch unklar.

Bereits im Vorjahr war es an derselben Stelle im Juni und im Juli zu Hitzeschäden in Fahrtrichtung Osnabrück gekommen. Damals musste die A1 ebenfalls teilweise gesperrt werden.