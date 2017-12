Häuser sind unbewohnbar

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Erneuter Brand in Bremerhaven: Elf Personen im Krankenhaus

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus hat in Bremerhaven in der Nacht zu Donnerstag einen Großeinsatz ausgelöst. Elf Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht.