Aus dem Fundus des Kursus "Darstellendes Spiel" stammt dieses Plastikgewehr, mit dem ein Schüler einen Großeinsatz der Polizei verursachte. (Privat)

Am Donnerstag sorgte der vermutete Amoklauf eines 14-jährigen Schülers für einen Großeinsatz der Sicherheitskräfte am Alten Gymnasium. Keine 24 Stunden später war die Polizei erneut vor Ort – diesmal, um die randalierenden Verwandten des Jungen zur Raison zu bringen.

Auf Anfrage des WESER-KURIER bestätigte die Polizei, dass es auch am Freitag einen Einsatz in der Schule Am Wandrahm gab. Die Eltern des 14-Jährigen sowie ein Onkel und ein Cousin beschwerten sich in der Schule laut schreiend über die Behandlung des Jugendlichen. Wie berichtet, hatte am Tag zuvor eine Nachbarin den Schüler mit einem Gewehr am Fenster der Schule gesehen und daraufhin die Polizei alarmiert. Wie sich zeigte, handelte es sich nicht um einen Amoklauf. Das Gewehr war aus Plastik und stammte aus der Requisite des Theaterkurses der Schule. Gleichwohl stürmten Spezialeinsatzkräfte der Polizei das Gebäude, nahmen den Jungen fest und führten ihn in Handschellen ab.

Darüber regten sich dessen Eltern sowie Onkel und Cousin offenbar so sehr auf, dass sie am Freitag gegen 11 Uhr in die Schule kamen und dort auf die Schulleiterin einbrüllten. Gegen den Onkel und den Cousin des 14-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs eingeleitet, teilte Polizeisprecher Nils Matthiesen mit.

Polizei verteidigt ihren Einsatz

Den massiven Einsatz seiner Kollegen am Vortag verteidigte Matthiesen noch einmal ausdrücklich. "Wenn wir so einen Hinweis bekommen, müssen wir von der Ernsthaftigkeit der Lage ausgehen und dann gibt es klare Abläufe und Standards." Der Hinweis, von dem er spricht, ist ein Foto des Schülers, das die Nachbarin gemacht und der Polizei übergeben hatte. Es zeigt den Jungen, der mit dem täuschend echt aussehenden Gewehr im Anschlag auf die Fotografin zielt.

Der Jugendliche muss mit einer Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit rechnen, seine Eltern mit einer Kostenrechnung für den Polizeieinsatz. Dessen Höhe steht noch nicht fest, es könnte dabei aber durchaus eine Summe herauskommen, die zwischen 5000 und 10.000 Euro liegt, schätzt Matthiesen.

In der Bremer Schulbehörde ist man derweil in Zusammenarbeit mit dem Alten Gymnasium um die Aufarbeitung des Vorfalls bemüht. "Für uns war vor allem auch wichtig, ob der Notfallplan und die Meldekette funktioniert haben", erklärt hierzu Annette Kemp, Sprecherin der Bildungsbehörde. Beides habe geklappt, zieht sie ein erstes Fazit. Der Anwohnerin, die die Polizei alarmiert hatte, spricht Kemp ein ausdrückliches Lob aus. "Das war genau die richtige Reaktion. Gut, dass jemand so aufmerksam war."