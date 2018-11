Zum zweiten Mal in zwei Tagen endete ein Blind Date im Waller Park mit einem Überfall. (Patrick Seeger/dpa)

Bei einem Blind Date im Waller Parkist am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr erneut ein Mann überfallen worden. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der 42-Jährige mit einer jungen Frau in der Straße Lange Reihe zu einem Date verabredet. Nachdem die Frau zum Treffen erschien, spazierten sie gemeinsam in den Waller Park. Dort gesellte sich eine Gruppe Jugendlicher zu dem Paar und schlug auf den 42-Jährigen ein, während die Frau Geld von ihrer Verabredung verlangte. Der Mann konnte sich jedoch befreien und lief leicht verletzt davon, während die Gruppe die Flucht ergriff.

Im Zusammenhang mit der Gruppe untersucht die Polizei noch einen weiteren Vorfall vom Donnerstagabend. Am Schulzentrum Walle wurde ein 52 Jahre alter Autofahrer von einer jungen Frau angesprochen, die, in Begleitung mehrerer Jugendlicher, angab, Opfer eines Sexualdelikts geworden zu sein und den Autofahrer in den Waller Park lotsen wollte. Anschließend flüchtete die Gruppe aber, auch eine Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg.

In beiden Fällen stimmen die Beschreibung der Täter überein: Die junge Frau wurde als etwa 16 bis 18 Jahre alt mit kräftiger Statur beschrieben. Sie hatte schwarze Haare und war auffallend klein. Die anderen Jugendlichen waren zwischen 16 und 20 Jahren alt und hatten einen dunklen Teint.

Bereits am Mittwochabend war im Waller Park ein 36-Jähriger bei einem Blind Date ausgeraubt worden. Auch er sollte sich zunächst mit seinem Date, einer 18-Jährigen mit kräftiger Statur, in der Straße Lange Reihe treffen, wurde dann aber an den See im Park gelotst, wo er von der Frau und zwei Begleitern ausgeraubt wurde.

Hinweise zu den Fällen nimmt die Polizei unter 0421 / 362 3888 entgegen. (sei)