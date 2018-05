Wie ist es um die Erreichbarkeit der Bremer Polizei bestellt? Der Notruf 110 beschäftigt am Dienstag den Senat. (dpa)

Im vergangenen Jahr sind insgesamt 176.561 Anrufe unter der Notrufnummer 110 in der Leitstelle der Polizei eingegangen. Etwa 18.000 weitere Anrufe gingen verloren. Die Gründe dafür und ob die Erreichbarkeit der Bremer Polizei gegebenenfalls verbessert werden muss, werden am kommenden Dienstag den Senat beschäftigen. Vorangegangen war eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion zu dem Thema.

In Bremen gibt es neben der Notrufnummer 110 auch die Möglichkeit, über den Zentralruf unter der Nummer (0421) 3620 mit der Polizei in Kontakt zu treten. Beide Nummern sind rund um die Uhr erreichbar. Die Ansprechpartner unter 3620 kümmern sich um Anliegen, die keine Notfälle sind, aber mit der Arbeit der Polizei zu tun haben. Ein klassisches Beispiel ist eine Sachbeschädigung durch einen Pkw. Die Nummer 3620 riefen im vergangenen Jahr 182.716 Bürger an. Besteht Zweifel, ob es sich bei dem Anliegen um einen Notfall handelt, sei stets die 110 zu wählen, so die Polizei.

504 Anrufe gingen verloren

Etwa ein Drittel der verloren gegangenen Notrufe wurde in den ersten zehn Sekunden beendet, heißt es in einer entsprechenden Senatsvorlage, die dem WESER-KURIER vorliegt. Als mögliche Gründe werden die Fehlbedienung des Telefons aufgeführt und eine missbräuchliche Verwendung des Notrufs, etwa durch Kinder. Dem Notruf ist eine Bandansage vorgeschaltet, die das normale Freizeichen ersetzt. So hört der Anrufer sofort, dass er bei der Polizei anruft. Auf diese Weise wollen die Beamten falsche Notrufe vermeiden. Bei 504 Anrufe aber hatte die Person am anderen Ende der Leitung mit großer Wahrscheinlichkeit tatsächlich ein Anliegen. Diese Anrufe gingen laut Statistik nach einer Wartezeit von länger als einer Minute verloren.

Die Leitstelle der Polizei verfügt nach Angaben des Senats über zehn Notrufleitungen, grundsätzlich seien mindestens drei Arbeitsplätze besetzt. Bei besonders dringenden Einsätzen will die Polizei möglichst nach acht Minuten am Einsatzort sein. Bei weniger dringlichen Anliegen sollen die ersten Beamten nach 30 Minuten eintreffen. Im vergangenen Jahr konnte die Polizei dieses Ziel zu 83 beziehungsweise zu 82 Prozent erreichen, heißt es. Aus den 176.561 Notrufen wurden etwa 111.000 Einsätze generiert.

Laut Vorlage sollen die Beamten künftig noch schneller an Ort und Stelle sein. Die Umsetzung sei Teil der Polizeireform. Eine Verkürzung der Zeiten ließe sich vor allem durch mehr Streifenwagen erzielen, die möglichst in allen Bremer Stadtteilen im Einsatz sein sollen, um so schnell zu einem Einsatzort zu gelangen. Aufgrund von gestiegenen Einsatzbelastungen für die Beamten soll die Notrufzentrale zudem um 30 Vollzeitstellen aufgewertet werden.

Stress-und Konfliktbewältigung

In der Notrufzentrale arbeiten sowohl Polizeibeamte als auch Angestellte, die jeweils eine bestimmte Ausbildung in Bezug auf Stress-und Konfliktbewältigung absolviert haben. Neben Fällen, in denen irrtümlich ein Notfall angenommen wurde, gibt es Situationen in denen sich die Anrufer in schwierigen Lebenssituationen befinden und aufgrund fehlender Handlungsalternativen den Notruf wählen. Sie sollen von den Notrufsprechern an geeignete Ansprechpartner und Einrichtungen verwiesen werden. Die Anrufer können direkt aus dem Notruf dorthin verbunden werden, heißt es beim Senat.