Bauarbeiten an September-Wochenenden

Ersatzverkehr in Bremen-Vahr und -Osterholz

Jan-Felix Jasch

An drei Wochenenden im September baut die BSAG an Gleisen in der Vahr und in Bremen-Osterholz: Es kommt zu Einschränkungen im Bahnverkehr.