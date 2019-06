Wegen Gleisarbeiten verkehren mehrere BSAG-Linien an den kommenden Wochenenden nicht zwischen Am Brill und Roland-Center. (Christina Kuhaupt)

Wegen Gleisarbeiten verkehren auf den Linien 1, 8, N1 und N6 an den beiden kommenden Wochenenden Ersatzbusse zwischen den Haltestellen Am Brill und Roland-Center in Bremen. Das teilte die BSAG mit. Der Ersatzverkehr fährt von Freitag bis Montag, 14. bis 17. Juni, sowie von Freitag bis Montag, 21. bis 24. Juni, jeweils in der Zeit von 21 Uhr bis 3 Uhr morgens.

Die Linie 1 fährt in beiden Richtungen zwischen Mahndorf und Am Brill wie gewohnt, von dort wird sie über die Haltestelle Westerstraße zum BSAG-Zentrum in die Neustadt umgeleitet. Fahrgäste in Richtung Roland-Center werden gebeten, am Brill in Ersatzbusse der Linie E1 umzusteigen.

Die Ersatzbusse halten an den Haltestellen der Linie 1. An der Solinger Straße halten die Busse auf Höhe des Büromarkts Staples (nur Fahrtrichtung Huchting) und an den Haltestellen Norderländer Straße sowie Bardenflethstraße an den Haltestellen der Linie 52. Am Roland-Center starten und enden die Ersatzbusse an der Haltestelle der Linien 57/58. Alle Haltestellen der Linien 1 und N1 werden bedient.

Die Linie 8 fährt an den Wochenenden in beiden Richtungen nur zwischen Kulenkampffallee und der Haltestelle Am Brill. Die Linie N1 vom Bahnhof Mahndorf fährt in dieser Zeit ab Hauptbahnhof über die Domsheide zum BSAG-Zentrum. In Gegenrichtung fährt die Linie N1 ab BSAG-Zentrum über die Haltestellen Westerstraße und Brill, von dort weiter in ihrer normalen Linienführung. Die Linie N6 wird von Huchting aus bis zum Hauptbahnhof verlängert. (jfj)