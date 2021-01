Der 54-jährige Arzt Konstantin Schraepler ist Anfang Juli an Covid-19 erkrankt. (Frank Thomas Koch)

Corona trifft die Menschen mitten im Leben. Junge wie alte Menschen. Gesunde wie Kranke. Wie schwer Covid-19 verläuft, hängt an vielen Faktoren. „Menschen, die zur Risikogruppe gehören, sind eher gefährdet. Aber im Umkehrschluss bedeutet das nicht, dass andere von einem schweren Krankheitsverlauf und Nachwirkungen verschont bleiben. Dieses Virus ist für alle gefährlich.“ Konstantin Schraepler weiß sehr genau, wovon er spricht. Der 54-Jährige ist Oberarzt im Rotes-Kreuz-Krankenhaus in der Neustadt. Er hat Patienten mit Covid-19 behandelt. Und er war selbst mit dem Coronavirus infiziert. Die Folgen haben ihm auch lange nach der Infektion zu schaffen gemacht.

Anfang Juli sei er erkrankt. In diesen Tagen meldete das Gesundheitsamt täglich nur wenige Corona-Infektionen. Bremen wähnte sich wie der Rest der Republik auf einem guten Weg in der Pandemie. „Wo ich mich infiziert habe, weiß ich nicht. Im Krankenhaus waren wir sehr gut vorbereitet, die Hygienestandards gingen über das hinaus, was vom Robert-Koch-Institut empfohlen wurde“, sagt der Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie. „Dennoch kann es sein, für Beschäftigte im Gesundheitswesen ist das Infektionsrisiko sicher höher.“

Zuerst habe er Halsschmerzen bemerkt. Ein Brennen im ganzen Hals, anders als bei einer Erkältung, wie er sagt. Er habe sich sofort testen lassen, wenige Stunden später sei das Ergebnis da gewesen: „positiv“. „Ziemlich schnell an dem Tag kamen Schüttelfrost, Kopfschmerzen und extreme Erschöpfung dazu. Zu Hause habe ich mich abgesondert, in einem Zimmer isoliert. „Am gleichen Abend seien extreme Muskelschmerzen aufgetreten, er habe nicht mehr richtig liegen können und sich immer schwächer gefühlt.

Der Arzt weiß: „Die Tage fünf bis sieben sind kritisch. Da kann sich alles drehen, zum Guten, aber vor allem auch zum Schlechten.“ Das Fieber sei sehr konstant hoch geblieben. Schwäche und Erschöpfung seien so extrem gewesen, dass er fast nur noch geschlafen habe. „Ich habe nicht viel mitbekommen, Medikamente gegen die Schmerzen genommen, ansonsten vor mich hingedämmert.“ Ab Tag zehn sei das Fieber langsam gesunken. „Aber ich war so schwach, dass allein schon Sitzen eine Höchstanstrengung war“, so der 54-Jährige. Die Erkrankung habe sich auch an anderen Stellen bemerkbar gemacht: Die Haut habe sich wie Sandpapier angefühlt, Kopfhaare seien ausgefallen.

Extreme Schwäche und Erschöpfung

14 Tage habe er sich zu Hause in einem Zimmer isoliert. Einen zuvor geplanten dreiwöchigen Urlaub habe er im Anschluss zu Hause genutzt, um sich von der Infektion zu erholen. „Ich habe im Grunde nur gelegen, war dauerhaft kaputt.“ Der Corona-Test sei längst negativ ausgefallen, die Folgen der Infektion – extreme Schwäche und Erschöpfung – jedoch geblieben. Auch die nächsten Wochen. „Das war nicht mehr der Körper, den ich kannte. Ich war nicht belastungsfähig.“ Vor Corona habe er an Fahrradmarathons teilgenommen. Jeden Tag sei er mit dem Rad zur Arbeit hin- und zurückgefahren, plus Extrarunde am Feierabend. Für eine Strecke von drei Kilometern habe er nun 20 Minuten gebraucht. „Schritttempo“, so Schraepler. Viele Wochen nach der akuten Erkrankung, in den Herbstferien, habe er eine Radtour unternommen – 35 Kilometer. „Danach war ich fünf bis sechs Tage platt“, sagt der 54-Jährige.

Erst langsam habe sich der Körper erholt, nach und nach Kraft und Energie zurückgewonnen. Die Erschöpfung habe sich aber nicht nur körperlich bemerkbar gemacht: „Ich habe mich nicht lange konzentrieren können, musste öfter Pausen machen. Mein Kopf fühlte sich an wie unter einer Glocke.“ Die Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken sieht Schraepler aus der Perspektive des Arztes: Er kenne nichts anderes, weil es zu seinem Beruf gehöre. „Ich kann mir vorstellen, dass dies für andere unangenehm sein kann. Aber es ist nun einmal das Mindeste, was jeder neben anderen Maßnahmen beitragen kann. Um sich selbst und andere zu schützen“, sagt der Arzt. Ob er Covid-19 überstanden habe? „Die akute Phase sicher. Aber was noch an Spätfolgen kommen kann, das weiß im Moment niemand.“