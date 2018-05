Dass das Amt personell derzeit nicht in der Lage ist, Hygienekontrollen in Krankenhäusern und auch in Altenheimen in vollem Umfang durchzuführen, macht sprachlos. (dpa)

Die Konsequenz, da waren sich alle einig, konnte nur sein: Nie wieder dürfe sich dieser Skandal in Bremer Krankenhäusern wiederholen. Die Rede ist vom Keimskandal, in dessen Verlauf 2011 auf der Frühchenstation am Klinikum Bremen-Mitte drei Babys ihr Leben verloren. Die aktuellen Nachrichten aus dem Gesundheitsamt erschrecken deshalb besonders.

Dass das Amt personell derzeit nicht in der Lage ist, Hygienekontrollen in Krankenhäusern und auch in Altenheimen in vollem Umfang durchzuführen, macht sprachlos. Zumal die Engpässe bei den Mitarbeitern nicht erst seit gestern bekannt sind. Schon seit einem Jahr gibt es entsprechende Signale. Doch reagiert wurde nicht.

Die Gründe sind vielschichtig. Die Personalpolitik muss dringend so verändert werden, dass Klagen der Arbeitnehmer auch ernst genommen werden. Aber auch die Bezahlung ist ein Grund, warum sich das Gesundheitsamt so schwertut, qualifizierte Mitarbeiten zu gewinnen. Den Patienten darf das egal sein. Sie müssen sich nur auf eines verlassen: Dass das Gesundheitsamt jederzeit so handlungsfähig ist, dass Hygienekontrollen in vollem Umfang möglich sind.

mathias.sonnenberg(at)weser-kurier.de