Mann mit Totenkopfmaske wohl wieder da

Erschreckte Kinder in Oslebshausen: Polizei will Präsenz verstärken

In Bremen-Oslebshausen geht offenbar ein Mann um, der Kinder erschreckt, das berichten Eltern in den Sozialen Medien. Die Polizei Bremen konnte keinen Verdächtigen entdecken, will aber verstärkt Präsenz zeigen.