Janna Schmidt und Karl-Heinz Schmid haben ihre Ideen bei der Umgestaltung des Kinofoyers umgesetzt. (Christina Kuhaupt)

Vergangene Woche regiert im Kino 46 noch das Chaos: Handwerker installieren die letzten Lampen, sie bohren und hämmern. Doch nun ist dort alles ganz anders. Das Foyer des Traditionshauses ist generalüberholt. Nach einer zweiwöchigen Umbauphase hat das Kino in der Innenstadt nun wieder für seine Besucher geöffnet. Trotz kleinerer Probleme, die während einer größeren Baustelle nun mal auftreten, ist die Baustelle rechtzeitig fertig und vor Kurzem eingeweiht worden.

Seit Mitte Juni liefen die Bauarbeiten des Kommunalkinos, die hauptsächlich durch Spenden finanziert wurden. „Nichts sollte mehr so aussehen, wie es mal war“, sagt Karl-Heinz Schmid, Programmchef des Kinos. Während der gesamten Bauphase war er vor Ort und im Vorfeld für die Finanzplanung des Umbaus zuständig. Gemeinsam mit seiner Kollegin Janna Schmidt, die zusammen mit einer Raumgestalterin das Konzept für die Inneneinrichtung entwickelt hatte, wurde der Umbau realisiert.

Im Fokus der Bauarbeiten stand vor allem das Thema Barrierefreiheit, um auch den Besuchern, die im Rollstuhl sitzen, einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Über große Türen können sie ab sofort ein ungehindert in das Kino eintreten. Bei der Gestaltung des Foyers war es Schmidt ganz besonders wichtig, mit den Dingen zu arbeiten, die bereits da sind, sagt sie. Für neue Möbelstücke und Deko-Artikel war sie mit einem kleinen Budget monatelang auf Flohmärkten und Haushaltsauflösungen unterwegs. Das Ergebnis: Viele Kleinigkeiten, die das Foyer beleben sollen. „Uns war es wichtig, den 50er-Jahre-Charme zu erhalten", sagt Schmidt. Diesen habe das Kino ja auch durch seine Außenfassade. "Ich habe bei der Auswahl der Möbel versucht darauf zu achten, dass wir eine Kombination aus zeitlosem- und modernen Stil hinkriegen. Das war eine ganz schöne Herausforderung“, sagt sie.

"Wir sahen die WM als ideale Gelegenheit"

Seit 2011 gibt es das City-46-Kino in der Birkenstraße. Nach dem Umzug aus Walle, wo das Kino zuvor seinen Standort hatte, wurde schon einmal kräftig renoviert. Doch die Neugestaltung des Foyers blieb erstmal außen vor. „Für den ganz großen Schritt, dass Foyer zu verändern, fehlte einfach die perfekte Gelegenheit sowie das Geld“, erklärt Programmchef Schmid. Nachdem das Kino nun ein Jahr Geld gesammelt hatte, wählten die Betreiber die Fußball-Weltmeisterschaft für den Zeitraum der Renovierung aus. „Wir sahen die WM als ideale Gelegenheit für uns, da wir zu der Zeit weniger Besucher gehabt hätten“, sagt Schmid.

Für die Besucher war seinen Angaben zufolge der größte Kritikpunkt die Ungemütlichkeit, die nun durch Sofas und Sessel behoben werden soll. Mit schönen Vintagestücken wie Vasen oder alten Lampen soll eine Wohnzimmeratmosphäre geschaffen werden, die zum Verweilen einlädt. Ein besonderes Stück hat Schmidt auf einer Haushaltsauflösung gekauft: Eine taubenblaue Polstergarnitur aus den 60er-Jahren ziert ab sofort das Foyer des Kinos. „Viele der Verkäufer, die ich auf meinen Touren kennenlernen durfte, haben sich gefreut, dass ihre Stücke ab sofort in einem Kino stehen werden“, sagt Schmidt.

Die Mitarbeiter des Kinos, die an der Kasse und hinter dem Tresen arbeiten, durften sich ebenfalls an der Gestaltung des Foyers beteiligen und eigene Ideen und Vorschläge einbringen, ergänzt Programmchef Schmid. So wurde unter anderem ein Geschirrspüler angeschafft, der den Servicekräften in Zukunft das mühselige Abwaschen der Gläser ersparen soll. Das Fazit von Schmid und Schmidt fällt nach den zwei Wochen trotz der nach eigenen Angaben anstrengenden Zeit positiv aus: Beide freuen sich über die ersten Reaktionen der Gäste.