Ich bin nervös. Mein Gastgeber und ich haben nämlich abgemacht, dass ich zuerst kritisieren soll. Was an sich keine heikle Angelegenheit darstellen müsste, wenn mein Gegenüber nicht gerade Wolfgang Pade hieße. Und ich dem ehemaligen Sternekoch, vor dessen Karriere mit Stationen bei Ducasse und Jahrhundertkoch Witzigmann ich den allerhöchsten Respekt habe, jetzt noch erklären dürfte, dass mir diese Vorspeise absolut nicht schmeckt. Während ich also höflich zu schildern beginne, dass der Rahmgurkensalat zu farblos ist und dem Lachsforellenfilet das Salz fehlt, fällt mir der Großmeister direkt ins Wort.

„Alles fehlt“, sagt er nur knapp, um sich zu entschuldigen und in die Küche zu verschwinden. Die ist zwar hinter dem Zwischenraum auf der anderen Seite des Hauses gelegen, die Worte sind aber immer noch deutlich zu hören: „Das war so was von scheiße. Wie konntet ihr so etwas rausgehen lassen?“ Also wird auch im Pades nur mit Wasser gekocht, stelle ich vergnügt fest. Aber als wäre es nur darum gegangen, unsere Sinne zu kalibrieren und alles Folgende im Kolorit der gefloppten Vorspeise umso strahlender aufleben zu lassen, sind wir nun startklar – und für den kulinarischen Höhenflug bereit.



Probiert und empfohlen: Mit dem Risotto „Gelb-Schwarz“ (10 Euro) wird uns zunächst das serviert, was nicht von ungefähr an den Fußballverein Borussia Dortmund erinnert. Der bekennende BVB-Fan Pade inszeniert seine Leidenschaft für den Klub nämlich gerne auch auf dem Teller. Und so finden sich auf einem Beet von schlonzigem Carnaroli-Reis sorgsam verteilt gelbe, eingelegte Salz-Zitronen im Wechselspiel mit fermentiertem, schwarzem Knoblauch und kandierten, ebenfalls schwarzen Oliven wieder, genauso wie Passionsfruchtmark und frittierte Kapern. Beim Anblick dieses Farbenspiels möchte man fast nicht zerstörerisch eingreifen. Wenn das Gaumenspiel, das sich nach der ersten Geschmacksprobe entfaltet, nicht noch schöner wäre. Während mein Gegenüber das Gefühl als „heftigen Schlag ins Gesicht“ beschreibt, nenne ich es schlicht: formvollendet.

Sodann folgt mit den Tagliolini Aglio, Olio, Peperoncini (9 Euro) ein italienischer Pasta-Klassiker, bei dem Knoblauch in Olivenöl hellbraun angebraten wird, ganz kurz getrocknete Chilis reingebröselt werden, bevor klassischerweise Spaghetti, in dieser Variation jedoch mit den Tagliolini schmale Bandnudeln dazukommen. Dem 56-Jährigen mundet das Gericht sehr gut – mit Ausnahme eines Details: „Mir gefällt nicht, dass hier frische Chilis benutzt wurden. Ich benutze lieber getrocknete, weil man die Schärfe hier besser dosieren kann.“ In der Theorie mag er damit wohl Recht haben, in der Praxis finde ich die Schärfe hier jedoch, wie überhaupt das ganze Gericht, auf den Punkt abgeschmeckt.

Zum Schluss geht es mit der Oterser Hirschkalbskeule (19 Euro) ans große Finale. „Das ist wirklich Hammer“, stellt das selbsterklärte Leckermaul Pade mit der Bemerkung fest, dass die Keule so zart sei, dass man sie sogar als Rücken verkaufen könnte. Die Süße der Zwergorangen, das Petersilien-Lauch-Püree, abermals Eierbandnudeln, hier mit Rotweinessig und Rote-Beete-Granulat so bearbeitet, dass sie nicht nur optisch durch die knallrote Farbe, sondern auch geschmacklich durch die säuerlich-süße Note überraschen, und schließlich die vorzüglichen Pilze „à la crème“ mit der doppelt gebundenen Brühe: eine kulinarische Offenbarung. Wenn der Anfang auch noch so menschlich war, dann war das Ende nichts weniger als eine Offenbarung.

Der Gruß aus der Küche: Auf seinen Bike-Touren nach Bremen macht der leidenschaftliche Radfahrer Wolfgang Pade gerne am Waller Stieg im Hafencasino Halt, wo es „reelles, von Muddies frisch gekochtes Essen“ gibt. Umgekehrt lädt Pade dazu ein, bei einem Besuch in Verden mal das Genuss-Studio aufzusuchen, wo ein ehemaliger Schüler von ihm „fantastische Burger“ anbietet.

Notiz: Sämtliche Gerichte entstammen aus der Dezemberkarte. Die Preise gelten je für die kleine Portion.

Temi Tesfay

