Das ehemalige Hotel Horner Eiche steht jetzt leer. Die Akademie Lothar Kannenberg hat den Standort insolvenzbedingt zum 31. Januar aufgegeben. Frühestens in der zweiten Jahreshälfte dürfte eine Nachnutzung möglich werden. (Timo Thalmann)

Es gibt konkrete Pläne, die zentrale Erstaufnahmeeinrichtung des Landes für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) im ehemaligen Hotel Horner Eiche anzusiedeln. Das bestätigten nun Claudia Vollmer vom Sozialressort und Katharina Kähler von der Inneren Mission Bremen mit einer gemeinsamen Präsentation ihrer Vorstellungen im Sozialausschuss des Horner Beirats. Endgültig beschlossen ist das Vorhaben aber noch nicht.

Bislang war in Horn unter dem Namen Haus Eiche eine Unterkunft für minderjährige Ausländer der Akademie Lothar Kannenberg untergebracht. Durch die Insolvenz des Unternehmens wird das Gebäude nun frei. Der letzte dort noch untergebrachte Flüchtling ist am 31. Januar ausgezogen. In den Spitzenzeiten, als 2015 und 2016 zahlreiche minderjährige Flüchtlinge ohne Erziehungsberechtigte nach Deutschland kamen, wohnten bis zu 120 Jugendliche im Haus mit der Adresse „Im Hollergrund 1“.

Seinerzeit hatte das Sozialressort mit den Eigentümern einen Vertrag abgeschlossen, der die Behörde bis 2028 an das Gebäude bindet. Er sieht vor, dass das Sozialressort bis dahin als Mieter einspringt, falls der Träger der Einrichtung als Mieter ausfällt. Das ist mit der Insolvenz der Kannenberg-Akademie nun eingetreten.

„Insofern stehen wir tatsächlich etwas unter Zugzwang, uns eine sinnvolle Nutzung für das Gebäude zu überlegen“, sagte Claudia Vollmer vor dem Beiratsausschuss. Sie betonte zugleich, dass seit geraumer Zeit ein neuer Standort für die derzeit in Habenhausen angesiedelte zentrale Erstaufnahme für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge gesucht werde.

„Die Bedingungen in der Steinsetzerstraße sind nicht ideal“, sagte Katharina Kähler, die die Einrichtung leitet. Die einst als zentrale Erstaufnahmestelle (ZASt) des Landes für alle Flüchtlinge genutzte Immobilie sei zu groß und zu verwinkelt. Die ZASt bot offiziell 220 Flüchtlingen eine kurzfristige Unterkunft, während die jetzige Erstaufnahme lediglich 50 Plätze vorhalte.

Räume für die Polizei fehlten

In Habenhausen gab es keine Räume für wichtige Partner einer Erstaufnahmeeinrichtung, etwa für medizinische Eingangsuntersuchungen und Altersfeststellungen des Gesundheitsamts. Es fehlten auch Räume für die Polizei zur Identitätsfeststellung der Geflüchteten.

„Das können wir uns hier in Horn aber sehr gut vorstellen“, sagte Kähler. Das sei zumindest der Befund nach einer ersten Besichtigung der Immobilie mit Vertretern von Behörden. „Wir konnten auch keine offensichtlichen Schäden feststellen, die größere Renovierungen nach sich ziehen“, betonte Kähler.

Der Plan sei daher, die Erstaufnahmeeinrichtung vollständig mit allen Partnern und dem eingespielten Team der rund 30 Mitarbeiter in das seit diesen Donnerstag leerstehende Haus zu verlegen. Das dürfte allerdings kaum vor Herbst dieses Jahres passieren, wenngleich die Mietbedingungen in der Steinsetzerstraße kurzfristige Kündigungen möglich machten.

Mit Immobilien Bremen im Gespräch

In Sachen Brandschutz und Sicherheit habe eine Erstaufnahme jedoch andere Anforderungen zu erfüllen als die bislang dort betriebene Unterkunft, sagte Claudia Vollmer. Allein die vorgeschriebenen Ausschreibungsverfahren für die erforderlichen Umbauten dauerten vermutlich mindestens sechs Monate. „Außerdem stehen wir noch am Anfang der Planung“, sagte sie.

Bis es soweit ist, wolle das Sozialressort den Dienstleister Immobilien Bremen in die Pflicht nehmen. Der Liegenschaftsspezialist des Landes soll das leerstehende Gebäude in dessen aktuellen Zustand erhalten. Dies soll zunächst durch tägliche Streifengänge rund um das Gebäude geschehen. „Dazu gibt es auch entsprechende Auflagen des Gebäudeversicherers“, sagte Claudia Vollmer. Derzeit sei man darüber mit Immobilien Bremen im Gespräch.