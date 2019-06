(Frank Thomas Koch)

Beim Großbrand mit 21 Verletzten im Bremer Alten- und Pflegeheim in der Tegeler Plate in Huchting am Dienstag ist vermutlich ein Schaden in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrags entstanden, wie der Sprecher der Feuerwehr Bremen, Michael Richartz, schätzt. Im Dachgeschoss und im dritten und vierten Obergeschoss gebe es einen Totalschaden, das erste und zweite Obergeschoss seien schwer sanierungsbedürftig.

Die ersten Bewohner seien am Mittwoch in die Einrichtung zurückgekehrt, sagte der Vorstandsvorsitzende des Betreibers Bremer Heimstiftung, André Vater, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Der Brand am Vorabend sei „glimpflich abgelaufen“, wenn man sich die Größe des Geschehens anschaue.

Für die Nacht wurden die Geretteten in anderen Heimen der Stiftung, bei anderen Heimbetreibern oder in Hotels untergebracht. „Morgens um halb eins wurde die letzte Heimbewohnerin aus der Turnhalle, in der sich alle versammelt hatten, in ein Hotel gefahren“, sagte Vater. Er sieht eine gute Chance, dass etwa 70 Bewohner des Stadtteilhauses Huchting bald wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können. Das vom Brand beschädigte Gebäude müsse allerdings komplett saniert werden. „Das Dach ist völlig vernichtet“, sagte Vater. Das Löschwasser sei bis in den Keller durchgelaufen.

Wodurch das Feuer am Dienstagnachmittag im Dachstuhl des Gebäudes, das über einer Länge von 200 Metern in Flammen stand, ausgebrochen ist, steht noch nicht fest. Brandursachenermittler der Kriminalpolizei suchen nach Spuren und dem Entstehungsort. „Das nimmt viel Zeit in Anspruch“, sagt Ingo Biniok von der Pressestelle der Polizei, der noch kein Ergebnis für diesen Mittwoch erwartet. Ruß und Löschwasser erschwerten die Arbeit.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer dankte am Mittwoch allen Einsatzkräften. Deren „mutiges Handeln und große Professionalität“ hätten eine Katastrophe verhindert.