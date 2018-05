Wenn es zu extremen Wetterlagen kommt, entscheiden die Schulleitungen über das weitere Vorgehen. (DPA)

Die hohen Temperaturen führen dazu, dass die ersten Schulen den Unterricht vorzeitig beenden. So auch die Grundschule Kantstraße in der Neustadt, die am Dienstag etwa 200 Schüler vor dem eigentlichen Unterrichtsschluss entließ. Nach Angaben des Bildungsressorts hatte die Leitung zuvor 32 Grad im Gebäude gemessen – und das im kühlsten Raum der Schule.

Offiziell heißt dieser Vorgang seit einiger Zeit allerdings nicht mehr „Hitzefrei“, sondern „wärmebedingte Beendigung des Unterrichts“. Das liegt daran, dass die Betreuung in Ganztagsschulen und der verlässlichen Grundschule gewährleistet werden muss, so die Bildungsbehörde. „In der Kantstraße haben sich die Kinder, die noch betreut wurden, mit den Mitarbeitern nach draußen in den Schatten begeben. Natürlich werden die Eltern informiert, wenn es zu heiß wird“, sagt Annette Kemp, Sprecherin des Ressorts auf Nachfrage. Laut Kemp ist die Grundschule in der Neustadt nicht die erste Schule, die in diesem Jahr temperaturbedingt die Klassenräume schließt.

Schulen entscheiden eigenständig, ob es Hitzefrei gibt

Grundsätzlich müssen Schulen der Behörde nicht melden, dass es in ihren Räumen zu heiß ist. Es gibt kein zentral verordnetes Hitzefrei mehr. Die Entscheidung obliegt den Schulleitungen. Laut den Empfehlungen der Behörde kann der Unterricht früher als üblich beendet werden, wenn im Schulgebäude eine Temperatur von mindestens 25 Grad gemessen wird. Die Gegebenheiten der Schule, wie der Ganztagsbetrieb, sollen bei der Entscheidung berücksichtigt werden. „Die Betreuung der im Schulgebäude verbleibenden Schülerinnen und Schüler ist sicherzustellen“, so Kemp.

Viele Bremer ächzten am Dienstag unter der Hitze. Bereits am Morgen knabberte das Thermometer an der 30-Grad-Grenze, die um die Mittagszeit geknackt wurde. Am Nachmittag erreichte die Wetterstation am Flughafen 32 Grad – ein Höchstwert für Bremen im 21. Jahrhundert. In ganz Deutschland litten Menschen unter den Temperaturen. Bei einem Schulsportfest in Hamburg erlitten mehrere Kinder einen Hitzschlag und mussten ins Krankenhäuser gebracht werden. Auch in den nächsten Tagen wird es weiterhin warm. Am Mittwoch und Donnerstag sollen die Höchstwerte laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bei 28 Grad liegen. Am Mittwoch warnt der DWD zudem vor schweren Gewittern.