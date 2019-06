Peter Pfister ist Experte in Sachen asiatische Gärten. Am Freitag lädt er zur Besichtigung ein. (Joerg Teichfischer)

In Gärten wächst vieles heran: Blumen, Rasen, Hecken, Gemüse, Obst oder Kräuter – aber Gärten sind in Städten mehr und mehr auch Orte der Begegnung, der Kunst und Spiritualität oder Lernorte für Kinder, und nicht zuletzt können sogenannte naturnahe Gärten einen erheblichen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leisten. In Bremen prägen neben vielen privaten Gärten vor allem die rund 17 000 Kleingärten das Stadtbild. Inzwischen haben sich in der Hansestadt auch Urban-Gardening-Projekte, internationale oder multikulturelle Gärten und Selbsterntegärten etabliert.

Dazu führt das Umweltressort des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr in Kooperation mit dem Landesverband der Gartenfreunde zum ersten mal eine Aktionswoche durch. Sie beginnt am Sonntag, 16. Juni, mit einer Auftaktveranstaltung, dem „Tag des Gartens“, im Floratrium. Das Ende der Woche markiert das „Frühsommerfest im Grünen Bremer Westen“ am Sonntag, 23. Juni, mit einem vielfältigen Programm.

An acht Tagen gibt es insgesamt 124 Programmpunkte an 68 verschiedenen Orten in ganz Bremen rund um das Thema Garten. Wir stellen eine Auswahl von zehn Höhepunkte von Tag zu Tag vor:



Am Sonntag, 16. Juni, erwartet die Besucher von 11 bis 16 Uhr mit dem „Tag des Gartens“ im Floratrium, Johann-Friedrich-Walte-Straße 2, ein buntes Aktionsprogramm rund um das biologische Gärtnern und die Förderung der Artenvielfalt. Vertreten sind Umweltverbände wie Nabu und BUND, eine Biolandbaumschule und eine Biolandgärtnerei, und es gibt viele Bio-Köstlichkeiten zu probieren. Um 11 Uhr wird das Lerngarten-Netzwerk als „UN-Dekadeprojekt Biologische Vielfalt – Soziale Natur“ ausgezeichnet, es folgen zwei Gartenführungen zu den Themen „Obstbäume“ und „gesundes Obst und Gemüse“, bis um 15 Uhr die Bremer Woche des Gartens offiziell eröffnet wird.

Der Naturhausgarten von Ulrike und Helmut Theysen, Vehrels 105, öffnet von 10 bis 17 Uhr seine Pforten. Hecken, Blumenbeete, Trockensteinmauern und ein Gartenteich schaffen ökologische Vielfalt, und eine neu angelegte Blumenwiese bringt ein buntes Farbenmeer und Insekten in den Garten.



Am Montag, 17. Juni, führt Extrembotaniker Jürgen Feder von 17 bis 18.30 Uhr sowie von 19 bis 20.30 Uhr durch Knoops Park. Er zeigt auch die unscheinbare Pflanzenwelt in Mauerfugen, Pflasterritzen und an Rinnsteinen. Treffpunkt ist Knoops Park auf dem Parkplatz gegenüber dem Restaurant Kränholm, Auf dem Hohen Ufer, Ecke Raschenkampsweg. Die Teilnahme kostet zehn Euro und ist unter www.juergen-feder.de/shop/exkursionen zu buchen.

Wie bunt ein Kleingarten sein kann, zeigen Ingeborg Jahn und Wilfried Gribat-Jahn von 13 bis 18 Uhr im Ginsterweg 1 im Kleingartenverein „Gute Ernte“ (Zuweg über Parkallee, Zur Munte). Zahlreiche Obstsorten und Gemüse, Stauden und Kräuter dienen zur Selbstversorgung und sollen Futter für wilde Bienen bereitstellen.

Am Dienstag, 18. Juni, stellt die Oberschule Findorff, 10 bis 15 Uhr, ihren Schulgarten vor. Er liegt in der Passauer Straße gegenüber dem Alten Pumpwerk im Kleingartenverein Nürnberg. Im Garten gibt es auch einen großen Solarkocher und ein riesiges Weidentipi zu entdecken.



Am Mittwoch, 19. Juni, zeigt Familie Baden in Grolland, Altländerstraße 12, von 15 Uhr bis 18 Uhr ihren Hausgarten mit Hühnern. Zwischen den 15-20 Gemüsearten und 13 verschiedenen Obstbäumen laufen zehn Hühner und ein Hahn umher.



Am Donnerstag, 20. Juni, 17 Uhr, bietet der Nabu Bremen, Vahrer Feldweg 185, eine Führung durch einen „insektenfreundlichen Garten“ an und gibt Anregungen für die Umsetzung im eigenen Garten oder auf dem Balkon.



Am Freitag, 21. Juni, 11 bis 18.30 Uhr, öffnet ein privater japanischer Wandel- und Betrachtungsgarten mit verschiedenen Bonsais in der Kielkämpe 29 seine Pforten. Bei Nihon Niwa und Peter Pfister lässt sich auch ein vielfältiges Teesortiment probieren.



Am Sonnabend, 22. Juni, 17 bis 20 Uhr, zeigt der Garten Eden von Marietta Armena, wie Kunst und Natur zusammenkommen. Bilder, Mobiles und Objekte wirken im Einklang mit ihrer Umgebung. Um 19 Uhr gibt es eine Führung mit Granatapfelschneiden.



Am Sonntag, 23. Juni, 13 bis 18 Uhr, laden Sabine und Michael Kinder im Bremer Westen, Aurikelweg 1, zum Erkunden eines Naturkleingartens ein.

Weitere Informationen

Das Programmheft mit allen Veranstaltungen und Gärten, die ihre Pforten öffnen sowie den ÖPNV-Verbindungen, steht als PDF unter www.bauumwelt.bremen.de/umwelt/parks_und_gruenflaechen/bremer_woche_des_gartens zum Download bereit.