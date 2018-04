Die Leitung des Pflegeheims wurde entlassen. (dpa)

Zwischen Alloheim und der Bremer Wohn- und Betreuungsaufsicht ist eine erste Einigung erreicht worden. Der Träger der Pflegeeinrichtung an der Marcusallee war wegen mutmaßlicher Mängel in seinem Bremer Pflegeheim in die Kritik geraten. Alloheim war zunächst gegen einige Anordnungen der Aufsichtsbehörde rechtlich vorgegangen. Jetzt habe der Konzern alle Widersprüche zurückgezogen, sagt Bernd Schneider, Sprecher von Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne).

Der Träger habe ein externes, sechsköpfiges Qualitätsmanagement eingestellt, das mit allen Befugnissen ausgestatten sei. Die bisherige Leitung sei abberufen worden. Eine Qualitätsmanagerin leite de facto das Pflegeheim, sagt Schneider. Der Fokus liege vor allem auf den 29 Bewohnern mit den Pflegegraden 4 und 5. Damit sei eine Schließung der Einrichtung vorerst vom Tisch. Am Dienstag wurde vom Landtag auch eine Aufstockung des Personals in der Aufsichtsbehörde um zwei Stellen beschlossen. Dem Beschluss war ein entsprechender Antrag der SPD und Grüne vorgegangen.