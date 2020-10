Ob jeder Impfwunsch erfüllt werden kann, ist fraglich: Die Reserven des Grippe-Impfstoffs gehen zur Neige. (Sebastian Gollnow/dpa)

Der Grippe-Impfstoff in Bremen wird knapp. Erste Engpässe bestätigt die Kassenärztliche Vereinigung Bremen (KVHB). „Es gibt diverse Rückmeldungen von Arztpraxen“, so deren Sprecher Christoph Fox. Von rapide schwindenden Beständen aufgrund starker Nachfrage berichtet auch Hans-Michael Mühlenfeld, Vorsitzender des Hausärzteverbands Bremen. Gleichlautende Meldungen kommen aus dem Umland, im Landkreis Osterholz gehen die Vorräte zur Neige. Vom gelieferten Impfstoff sind in Mühlenfelds Praxis inzwischen 70 Prozent verbraucht, deutlich mehr als sonst im Oktober. Deshalb appelliert Mühlenfeld an Angehörige von Risikogruppen, mit ihrer Grippe-Impfung nicht länger zu warten. Denn: „Es ist fraglich, ob der Impfstoff reichen wird.“

Apothekerpräsident sieht für Panikreaktionen keinen Anlass

Weniger drastisch sieht die Apothekerkammer die Situation. Die Interessenvertretung der Apotheker im Land Bremen setzt auf die sogenannte nationale Reserve, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Aussicht gestellt hat. Die Kammer rechnet damit, dass diese Reserve bis Mitte oder Ende November zur Verfügung steht. „Sich im Dezember impfen zu lassen, reicht noch dicke aus“, sagt Apothekerpräsident Klaus Scholz, da die Grippewelle gewöhnlich von Januar bis Februar andauere. Für Panikreaktionen gibt es aus seiner Sicht keinen Anlass. Mit den zusätzlichen Impfdosen könne der Bedarf der Risikogruppen abgedeckt werden. Ähnlich äußert sich die Kassenärztliche Vereinigung. Die aktuelle Situation sei zwar gerade „etwas unglücklich, aber nicht dramatisch“, sagt KV-Sprecher Fox.

Mehr zum Thema Grippe-Impfung 2020 Ansturm auf Grippe-Impfstoff Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wirbt dafür, sich in diesem Jahr vorsorglich gegen Grippe ... mehr »

Einig sind sich die beiden Vertreter von Hausärzten und Apothekern in der kritischen Beurteilung der Politik. Damit ist vor allem Spahn gemeint. Ende August hatte der Gesundheitsminister allen Eltern dringend nahegelegt, sich und ihre Kinder gegen Grippe impfen zu lassen, weil das Gesundheitssystem eine größere Grippewelle und gleichzeitig die Pandemie nur schwer verkraften könne. Ein Aufruf, den er kürzlich wieder zurückgenommen hat. Nun gilt seine Impfempfehlung nur noch für jene Menschen, die von der Ständigen Impfkommission (Stiko) als Risikogruppen definiert werden: über 60-Jährige, chronisch Kranke, Schwangere und medizinisches Personal.

Bevorzugung von Patienten ist „ethisch sehr fragwürdig“

Die widersprüchlichen Signale aus der Politik hätten die Hausärzte in eine „sehr unangenehme Situation“ gebracht, kritisiert Mühlenfeld. Dass jetzt auch noch die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) die Kosten für die Grippeimpfung ihrer Versicherten übernehmen wollen, hält Mühlenfeld für nicht gerade hilfreich. Zu befürchten sei, dass die Hausärzte schon bald nicht mehr jeden Impfwunsch erfüllen könnten und gezwungen seien, unter ihren Patienten eine Auswahl zu treffen – im Klartext: Angehörige von Risikogruppen bevorzugt zu behandeln. „Das ist zeitlich und ethisch sehr fragwürdig.“

Mehr zum Thema Grippeschutz mit Hindernissen Engpässe beim Impfstoff in Bremen-Nord Hausärzte im Bremer Norden und im Umland haben wegen Corona zwar mehr Impfstoff gegen Grippe ... mehr »

Kein Problem sieht dagegen die Kassenärztliche Vereinigung in einer Vorzugsbehandlung. „Die Ärzte sind angehalten, sich an der Empfehlung der Stiko zu orientieren und zu priorisieren“, sagt Fox. Doch womöglich macht er es sich damit zu einfach. „Die Hausärzte sorgen sich, dass nicht mehr alle Patienten, die aus ihrer Sicht geimpft werden sollten, auch geimpft werden können“, sagt Mühlenfeld. Schon jetzt treibt viele Menschen die Angst um, bei den Grippeimpfungen leer auszugehen. Es herrsche „ein bisschen Panik“, stellt Apothekerpräsident Scholz fest. Ob jeder, der eine Grippeimpfung wolle, auch wirklich eine bekomme, mag er nicht versprechen.

„Die Politik muss mal vernünftige Beschlüsse fassen"

Was Mühlenfeld besonders ärgert: In seinen Augen hätte die Politik mit ganz schlichten Vorgaben die Grippe-Impfungen viel besser koordinieren können. „Bis zum 1. Dezember nur Impfungen für die Risikogruppen, danach für alle anderen“ – so wäre er vorgegangen. Stattdessen habe man es mit nicht durchdachten Maßnahmen zu tun. „Die Politik muss mal vernünftige Beschlüsse fassen statt Schnellschüsse abzufeuern. Einfach mal ein bisschen überlegen.“ Das findet auch Scholz, der mit Mühlenfeld in diesem Punkt „voll übereinstimmt“.

Mehr zum Thema Grippeschutz Was Sie zur Influenza-Impfung wissen müssen In Zeiten von Covid-19 wird noch mehr als sonst über die Grippeschutzimpfung debattiert. Viele ... mehr »

Schon aus rein logistischen Gründen ist Scholz zufolge eine schleunige Beschaffung des Impfstoffs nicht möglich. Der Hintergrund: Bereits im Februar und damit vor Ausbruch der Corona-Pandemie hätten die meisten Hausärzte bei den Apotheken ihre Bestellungen vorgenommen. Dabei bleibt es laut Scholz auch, der Impfstoff kann nicht einfach nachproduziert werden. Die nationale Reserve sei eine Extracharge, die im wesentlichen aus Frankreich bezogen werde. Nach frühzeitigen Hinweisen der Ständigen Impfkommission wurden zwar 20 Prozent mehr Impfdosen geordert als im Vorjahr, für Bremen rund 100.000 Dosen. „Aber das ist viel zu wenig, Covid hat uns kalt erwischt“, sagt Scholz.

Zur Sache

Wer sich impfen lassen sollte

Gegen Grippe sollten sich über 60-Jährige, chronisch Kranke, Schwangere und medizinisches Personal impfen lassen. Dazu rät die Ständige Impfkommission (Stiko). Laut Apothekerkammer Bremen handelt es sich dabei um rund 40 Millionen Menschen, also knapp die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Empfohlen wird die Grippeimpfung auch allen Menschen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko: Das betrifft Personal in Einrichtungen mit viel Publikumsverkehr wie Busfahrer, Schaffner, Lehrer, Erzieher sowie enge Kontaktpersonen von Kindern und Jugendlichen. Dem Informationsportal „Krankenkassen.de“ zufolge übernehmen mehr als 60 Krankenkassen die Kosten einer Grippeimpfung für alle ihre Mitglieder.