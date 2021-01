So sollen die Speicherlofts im Bremer Tabakquartier aussehen. (Justus Grosse Real Estate GmbH)

Wohnen im Tabakquartier könnte Ende des Jahres 2022 Wirklichkeit werden. So hoffen es die Bremer Projektentwickler von Justus Grosse. 220 Eigentumswohnungen wollen sie in einem von drei alten Tabakspeichern auf dem ehemaligen Gelände der Zigarettenfabrik Martin Brinkmann einbauen. Während einer Online-Einwohnerversammlung haben Fachleute aus der Stadtplanung und dem Planungsbüro BPW am Dienstagabend nun zunächst Entwürfe für einen ersten Bebauungsplan (B-Plan) präsentiert. Darin sind die Tabakspeicher auf dem Areal sowie drei nördlich davon gelegene Hallen mit einbezogen worden. Mit dem neuen B-Plan wird die Stadt erstmals Baurecht für Wohnungen auf dem heutigen Gewerbegebiet schaffen. Für das gesamte städtebauliche Entwicklungsgebiet „Vorderes Woltmershausen“, zu dem auch das Betriebsgelände der SWB zählt, wird es in Zukunft noch weitere Bebauungspläne geben. Justus Grosse will insgesamt 1500 Wohnungen auf seinem Gebiet realisieren.