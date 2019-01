Frank Magnitz wurde im Innenhof des Theaters am Goetheplatz angegriffen. (Helmut Reuter/dpa)

Frank Magnitz, Landesvorsitzender der AfD, ist am späten Montagnachmittag von Unbekannten angegriffen und dabei schwer verletzt worden. Der Bundestagsabgeordnete war gegen 17.20 Uhr auf dem Rückweg vom Neujahrsempfang des WESER-KURIER in der Kunsthalle, als ihm in Höhe des Theaters am Goetheplatz mehrere Personen auflauerten und den Politiker angingen.

Vor dem Überfall hatte Magnitz sich nach eigener Aussage nicht bedroht gefühlt oder Warnungen erhalten. Auf dem Weg vom Neujahrsempfang zu seinem Auto aber habe er zwei Fehler gemacht, sagte er. Zum einen sei er kurz bei einer Gedenkveranstaltung für den in 2005 in Polizeigewahrsam nach dem Einsatz von Brechmitteln verstorbenen Asylbewerber Laye-Alama Condé stehen geblieben. Sie hatte rund 100 Meter vom Theater entfernt stattgefunden. Zum anderen habe er den Weg über den dunklen Theaterhof gewählt. Dort sei er attackiert worden. "Mein großes Glück waren zwei Bauarbeiter, die eingeschritten sind", sagt Magnitz. Er liegt derzeit mit schweren Verletzungen im Krankenhaus, unter anderem mit einer tiefen Platzwunde am Kopf. Magnitz geht von einem längeren Aufenthalt in der Klink aus. Er gehe davon aus, dass die Ärzte ihn noch bis zum Wochenende im Krankenhaus behalten.

Die Organisatoren der Initiative in Gedenken an Laye Alama Condé weisen auf Nachfrage des WESER-KURIER zurück, mit dem Überfall etwas zu tun zu haben. Sprecherin Gundula Oerter sagte: "Es war eine ruhige, würdevolle Veranstaltung. Uns ist nicht aufgefallen, dass Herr Magnitz vorbeigelaufen oder stehen geblieben wäre. Tätliche Angriffe auf eine Person gehören nicht zu den von unserer Gedenkinitiative gewählten Mitteln der politischen Auseinandersetzung."

Die Polizei fahndete am Abend umgehend nach den Verdächtigen, sperrte den Tatort ab und sicherte erste Spuren. Sie geht aufgrund von Frank Magnitz politischen Tätigkeit davon aus, dass die Tat politisch motiviert war. Die Experten ermitteln wegen versuchter Tötung. Unter Federführung des Staatsschutzes wurde eine Sonderkommission gebildet, um die bislang flüchtigen Angreifer zu finden. Dazu werden auch Aufnahmen einer Überwachungskamera ausgewertet, die Hinweise auf die Täter geben könnten. Auf dem bislang gesichteten Videomaterial sei nicht zu sehen, dass bei dem Angriff ein Schlaggegenstand verwendet wurde, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

Ursprünglich hatte die Polizei am Montagabend berichtet, dass Magnitz von drei Männern angegriffen wurde. Diese hätten ihm mit einem unbekannten Gegenstand gegen den Kopf geschlagen und seien anschließend in Richtung Bleicherstraße geflüchtet. Laut eines Facebookposts des Landesverbandes der AfD handelt es sich bei dem Gegenstand um ein Kantholz, zudem sei er gegen den Kopf getreteten worden. Magnitz selbst sagte am Dienstagmorgen gegenüber dem WESER-KURIER, er könne sich an den Überfall nicht erinnern.

Frank Magnitz ist seit 2013 Mitglied der AfD, zwei Jahre später wurde er Mitglied im Beirat Burglesum und zum Landessprecher der Partei gewählt. Im Bundestag ist er ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen sowie im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Darüber hinaus ist er stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

AfD war schon häufiger Ziel von Angriffen

In den vergangenen Monaten war die AfD schon häufiger Ziel von Angriffen. Anfang Juli 2017 hatten unbekannte Täter die Scheiben des AfD-Parteibüros an der Falkenstraße eingeworfen und "Fuck AfD" an die Hausfassade gesprüht. Im Dezember 2017 hatte es einen Brandanschlag auf einen Lkw gegeben, der auf dem Firmengelände eines vermeintlichen Sympathisanten der AfD geparkt war, der Fahrer hatte sich nur durch Glück retten können und blieb unverletzt. Beide Taten hatte die Polizei ebenfalls als politisch motiviert eingestuft. Schon im August 2013 war der ehemalige AfD-Chef Bernd Lucke bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bürgerpark von der Bühne gestoßen und mit Pfefferspray attackiert worden. Im Prozess vor dem Amtsgericht war ein Mann, der zu den vermummten Angreifern gehört haben soll, mangels Beweisen freigesprochen worden.

Für den Angriff auf Frank Magnitz sucht die Polizei dringend Zeugen, die die Tat gesehen haben oder andere Hinweise zum Hergang oder auf die Täter geben können. Die Männer sollen dunkel gekleidet gewesen sein und Kapuzen beziehungsweise Mützen getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04 21 / 362 38 88 zu melden.

++ Diese Meldung wurde um 17.11 Uhr aktualisiert. ++