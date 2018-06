Mitte Mai demonstrierten Flüchtlinge gegen die Unterkunft in der Gottlieb-Daimler-Straße. (Christina Kuhaupt)

Die schrittweise Schließung der Flüchtlingsunterkunft an der Gottlieb-Daimler-Straße ist eingeleitet. Wie die Bremer Sozialbehörde am Mittwoch bekanntgab, ziehen die ersten sechs von derzeit noch 74 Bewohnern in die Landes-Erstaufnahmeeinrichtung in Vegesack. Ziel sei es, die Leichtbauhallen, deren Nutzungsgenehmigung im Frühjahr auslaufen wird, noch vor Wintereinbruch zu räumen.

Die Unterkunft steht seit Monaten in der Kritik. Bewohner sowie Unterstützer bemängeln den abgelegenen Standort und das zum Teil belastende Raumklima. Ende Mai hatten sie deshalb 24 Stunden vor der Bremischen Bürgerschaft demonstriert. In der Gottlieb-Daimler-Straße leben nach Angaben der Sozialbehörde fast ausschließlich junge Männer, die angeben, minderjährig zu sein, aber keine anerkannten Personaldokumente vorlegen können. Nach einer Alterseinschätzung werden sie als volljährig angesehen und haben daher vom Jugendamt einen Bescheid bekommen, dass sie nicht in der Jugendhilfe aufgenommen werden. Viele von ihnen haben dagegen Widerspruch eingelegt oder klagen bereits.

Den Umzügen in die neue Unterkunft liegen laut Behörde zwei Kriterien zu Grunde: „Lebt jemand länger als sechs Monate in der Gottlieb-Daimler-Straße und besteht keine Aussicht auf einen baldigen Abschluss der rechtlichen Auseinandersetzungen, dann steht ihm die neue Unterkunft offen“, sagte Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne). Schrittweise sollen weitere Bewohnergruppen in der Erstaufnahme im ehemaligen Vulkan-Verwaltungsgebäude aufgenommen werden. Das Gesundheitsamt stelle vor Ort eine medizinische Versorgung sicher. Außerdem bestehe die Möglichkeit zum Besuch von Lehrveranstaltungen.

Der Umzug gehe nicht mit einem veränderten rechtlichen Status der Bewohner einher, betonte Stahmann: „Die Männer ziehen von einer Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in eine andere.“ Das bedeute vor allem, dass Versorgung und Unterkunft weiterhin als Sachleistung gewährt würden, nicht als Geldleistung für Selbstversorger. Auch eine Anerkennung als Minderjährige sei mit dem Umzug nicht verbunden.