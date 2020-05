Der Bremer Flughafen hat seit diesem Montag den Kurzstrecken-Betrieb teilweise wieder aufgenommen. Das geht aus einer Mitteilung des Flughafens hervor. Demnach fliege ab sofort wieder täglich eine Maschine der Lufthansa nach München und zurück, Sonnabende ausgenommen. Ab Dienstag, 2. Juni, werde Eurowings zudem wieder fünfmal pro Woche nach Stuttgart fliegen. Diese Angebote sind zunächst zeitlich begrenzt: Die Flüge nach München sind vorerst bis Ende Mai eingeplant, die Flüge nach Stuttgart bis zum 19. Juni.

Der Flughafen teilt zudem mit, dass Fluggäste sich auf Vorkehrungen zum Infektionsschutz einstellen müssen. So gilt im Terminal für alle Passagiere, Gäste und Beschäftigte eine Mund-Nasenschutz-Pflicht, wobei die Art der Maske nicht vorgeschrieben sei. Auch ein Schal oder Tuch, die Mund und Nase bedecken, seien ausreichend. Zudem müsse auch am Flughafen der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Entsprechende Hinweismarkierungen seien bereits auf Böden und Sitzmöglichkeiten angebracht. Dort, wo sich ein unmittelbarer Kontakt zwischen Beschäftigten und Passagieren nicht vermeiden lasse, wie beispielsweise an der Sicherheitskontrolle, sollen die Kontrollkräfte einen Mund-Nasenschutz und Handschuhe tragen, teilt der Flughafen mit.