Den Impuls, bei einem Autounfall oder anderen Notfällen helfen zu wollen, verspürt in der Regel jeder. Doch nach dem ersten Schreck kann die Angst, etwas falsch zu machen, den Tatendrang bremsen. Diese Reaktionen erleben Markus Dietsche und seine Kollegen in ihrem Berufsalltag häufig. Der Rettungssanitäter aus Burg-Grambke ist Vorsitzender der Regionalgruppe Bremen des Vereins Falck Deutschland. Die derzeit 14 anderen Mitglieder arbeiten ebenfalls als Rettungssanitäter oder sind an anderer Stelle im Rettungsdienst, Sanitätsdienst oder Krankentransport tätig. Sie alle engagieren sich laut Dietsche mit großem Eifer in ihrer Freizeit für den Bevölkerungsschutz.

„Wir sind ein Verein für Sanitätsdienst und Hilfe zur Selbsthilfe“, beschreibt er die Ziele der Bremer Regionalgruppe. Der Verein Falck Deutschland sei 2012 zwar aus dem gleichnamigen Unternehmen entstanden, das professionell Krankentransporte, Brandbekämpfung und Notfallrettung übernimmt; er sei jedoch in keiner Form damit verbunden, betont Dietsche.

„Wir wollen in unserer Freizeit Menschen ausbilden, damit sie im Katastrophenfall, bei Hochwasser oder der aktuellen Pandemie helfen können“, sagt Dietsche. Sie sollten Erste-Hilfe-Maßnahmen nicht nur kennen, sondern auch anwenden können. Und sie sollten wissen, was Brandschutz praktisch bedeutet und wie die Strukturen bei der Feuerwehr oder dem Rettungsdienst sind. „An wen sie sich in solchen Situationen wenden können“, betont der Rettungssanitäter. Dies gelte für Notfälle oder auch dafür, dass sie sich mit ihren Fähigkeiten ehrenamtlich einbringen möchten.

„Es ist aber noch alles im Aufbau“, betont Dietsche. „Wir haben nicht viele Unterstützer und müssen uns alles erarbeiten. Das kostet Geld.“ Deshalb sei er froh, dass es ihm während seiner Amtszeit gelungen sei, fünf bis sechs neue Mitglieder zu gewinnen – und die Zahl der Sanitätsdienste zu verdoppeln, die aufgrund behördlicher Auflagen sowie zur Sicherheit der Besucher von Veranstaltungen erforderlich seien. 2019 hätten Vereinsmitglieder im Vergleich zum Vorjahr doppelt so viele Sanitätsdienste in ihrer Freizeit geleistet und somit die medizinische Betreuung der Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen oder Freizeiteinrichtungen sichergestellt. „Seit Januar waren wir zum Beispiel im Paradice in Walle“, berichtet der Vorsitzende der Regionalgruppe.

Die Sanitätsdienste seien wichtige Einnahmen, sagt Dietsche. Davon würden zwar auch Verbrauchsmittel, die teilweise aus hygienischen Gründen erneuert werden müssten, sowie Geräte, die etwa porös geworden seien, bezahlt. Viel bedeutsamer sei jedoch die Aus- und Weiterbildung der freiwilligen Helfer, damit der Bereich Hilfe zur Selbsthilfe ausgebaut und dafür notwendige Anschaffungen getätigt werden könnten. „Wir haben gerade drei Reanimationspuppen angeschafft, eine für Erwachsene, eine für Kinder und eine für Babys“, zählt der Burg-Grambker auf. „Das ist für ein Reanimationstraining sehr wichtig.“

Wie weit das freiwillige Engagement der Rettungs- und Sanitätsdienstkräfte geht, zeigt das Pilotprojekt „Erste Hilfe im Kindergarten“. In der evangelischen Kindertagesstätte Gambke hat Dietsche die Mädchen und Jungen spielerisch und kreativ an Erste-Hilfe-Maßnahmen herangeführt. Auf diese Weise soll ihnen die Angst vor Unfällen, Notfällen oder dem Arztbesuch genommen werden.

„Das hat gut geklappt“, bilanziert der Regionalgruppensprecher und berichtet von weiteren Anfragen für das Programm, das für Kitas kostenlos ist. Es ist auf vier bis acht etwa 45-minütige Einheiten ausgelegt. „Ich finde, kein Kind kann früh genug an Erste Hilfe herangeführt werden“, betont Dietsche. „Wir möchten unsere Tätigkeiten ausbauen und würden uns daher über neue Mitglieder und Spenden freuen“, sagt der Burg-Grambker auch im Namen seiner beiden Vorstandskollegen Jörg Castenholz aus Ganderkesee und Finanzwartin Jessica Sagner aus Brug-Grambke. „Da wir alle ehrenamtlich und damit unentgeltlich arbeiten, sind wir auf Spenden angewiesen.“

Weitere Informationen

Wer Kontakt zur Bremer Falck-Regionalgruppe aufnehmen möchte, kann sich per E-Mail an info-hb@falck-ev.de an Markus Dietsche wenden. Die Kontodaten für Spender: Falck Deutschland e.V., Regionalgruppe Bremen, IBAN: DE84 2905 0101 0082 4826 70D; BIC: SBREDE22XXX, Sparkasse Bremen.